Scarlett Johansson en pourparlers pour un projet top secret, selon le président de Marvel Studios

Scarlett Johansson a eu une assez grosse année, et l’actrice est maintenant en pourparlers pour un nouveau projet top secret, selon le président de Marvel Studios Kevin Feige. En s’adressant aux journalistes lors d’un hommage rendu par la cinémathèque américaine à Johansson, Feige a révélé qu’ils « travaillaient déjà avec Scarlett sur un autre projet top secret des studios Marvel non lié à Black Widow avec elle en tant que productrice ».

« Scarlett est l’un des acteurs les plus talentueux, polyvalents et appréciés de notre époque », a-t-il déclaré à THR. De plus, Feige a fait l’éloge du rôle de Johansson dans l’univers cinématographique Marvel, la présentant comme une ancre de la franchise médiatique. « En tant que première et plus ancienne héroïne de Marvel’s Studios, Scarlett a tenu bon parmi une mer d’hommes – dont beaucoup s’appellent Chris – et a ouvert la voie à tant d’autres personnages du MCU : Carol Danvers, Wanda Maximoff, Shuri, Jennifer Walters , Monica Rambeau, Kamala Khan, pour n’en citer que quelques-uns », a-t-il déclaré. « Scarlett a brillamment incarné Natasha au cours d’une incroyable période remplie d’action s’étalant sur 11 ans, huit films présentant d’innombrables cascades et scènes de combat, une guerre civile et une guerre à l’infini et des dizaines de coiffures différentes, le tout culminant dans l’un des stand-alone les plus attendus du MCU. films, Black Widow. »

En juillet, il a été rapporté que Johansson poursuivait Disney pour rupture de contrat, résultant du choix de la société de sortir Black Widow dans Disney +, en même temps que ses débuts en salles. Son équipe juridique soutient que cela a changé la nature de la façon dont le film gagnait de l’argent, ce qui a eu un impact sur ses revenus du projet. L’affaire a finalement été réglée en septembre.

Dans le procès, les avocats de Johansson ont affirmé que le contrat qu’elle avait avec Disney’s Marvel Entertainment garantissait que Black Widow sortirait exclusivement dans les salles de cinéma. Ils soutiennent que cela a eu un impact sur son salaire, car cela dépendait en grande partie de la réussite du film au box-office. « Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel », lit-on en partie dans la poursuite. Notamment, les données de Box Office Mojo indiquent que Disney a gagné 372,3 millions de dollars dans le monde grâce à Black Widow. Les locations « premiere access » de Disney+ représentaient environ 67 millions de dollars.

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire », a déclaré l’avocat de Johansson, John Berlinski. qui a été obtenu par PEOPLE. « Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux. » Il a ajouté : « Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où des talents hollywoodiens s’opposeront à Disney et indiqueront clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »