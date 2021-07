Scarlett Johansson est enceinte !

in

En plus de remarquer cette « étincelle dans les yeux » distinctive qui, selon les grands-mères, ne laisse aucun doute sur un bébé en route, aujourd’hui le site spécialisé dans le showbiz, Page Six a révélé que des sources proches de Johansson “ils ont rompu le silence” et annoncé que l’actrice attendait sa deuxième fille ou son fils, mais le premier avec Colin Jost.

Des soupçons de grossesse sont nés à partir de juin, lorsque la nominée aux Oscars a évité d’assister à des événements en face à face pour promouvoir Black Widow, qui ouvre dans les salles disponibles en République mexicaine le 8 juillet et via Disney + en mode Premier Access.

“(Le bébé de) Scarlett viendra bientôt, je sais qu’elle et Colin Ils sont ravis”, a déclaré la source. Une autre personne proche des protagonistes de Marriage Story a également confirmé qu'”elle est enceinte, mais a gardé le silence. Elle a gardé un profil très bas.”

Dans ses apparitions les plus récentes, l’avis de Scarlett Johansson ne va pas au-delà de ses épaules. (© . 1310669994)

Quelqu’un d’autre a confirmé ce qui était déjà étrange pour la presse et ses fans, pourquoi il n’avait pas eu de rendez-vous face à face pour le lancement de sa dernière apparition en tant que Black Widow : « Il n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir Black Widow, ce qui est surprenant.

“C’est une excellente sortie Marvel / Disney et elle est à la fois la star et la productrice exécutive”, a expliqué l’initié, suscitant encore plus de soupçons sur le fait qu’elle pourrait être une douce attente, ce qui a maintenant été confirmé. Quoi Johansson avoir un profil bas n’est passé inaperçu par personne.