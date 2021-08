Être une célébrité est une chose délicate. Bien que vous puissiez avoir la gloire et la fortune, cela ouvre également la vie au public. Scarlett Johansson ne le sait que trop bien, avec elle et son mari Colin Jost ont fait les gros titres depuis que les talents d’Avenger et de Saturday Night Live se sont connectés pour la première fois. Il y a eu des rapports selon lesquels ScarJo pourrait être enceinte, et maintenant, cela aurait été confirmé par nul autre que Jost lui-même.