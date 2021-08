Scarlett Johansson et Colin Jost accueillent leur premier enfant ensemble

Par hasard, étiez-vous en état d’alerte maximale en attendant l’arrivée du bébé de Scarlett Johansson et Colin Jost ? Difficile! Même! Après des mois de spéculation, on peut enfin dire que l’attente du bébé ScarJost est terminée, car Scarlett a officiellement donné naissance à leur premier enfant ensemble !

Selon une source ~ exclusive ~ Page Six, Scarlet et Colin ont accueilli leur petit paquet de joie assez récemment, bien qu’un calendrier précis de la naissance soit toujours secret. La source de Per Page Six, Scarlett et Colin sont les parents d’un magnifique petit garçon ! Le nom est inconnu ATM, mais ne vous attendez pas à le découvrir de si tôt – ce couple est notoirement privé de sa vie personnelle.

Le mois dernier, Page Six a rapporté que « Scarlett est en fait dû bientôt. Je sais qu’elle et Colin sont ravis.” Vous vous souvenez de ce que j’ai dit à propos de ces deux-là étant un couple privé ? Oui, la source a également déclaré à l’époque que “Scarlett est enceinte mais est restée très silencieuse. Elle a gardé un profil très bas. »

Les rumeurs sur la grossesse de Scarlett ne se sont intensifiées qu’après qu’elle a sauté la première du tapis rouge pour Black Widow en juillet. “Elle n’a pas fait beaucoup d’interviews ou d’événements pour promouvoir Black Widow, ce qui est surprenant puisqu’il s’agit d’une énorme sortie Marvel / Disney et qu’elle est à la fois la star et la productrice exécutive”, a ajouté la source. (Il a été révélé plus tard que Scarlett poursuivait Disney pour rupture de contrat pour avoir programmé la sortie en salles et la sortie en streaming de Disney + le même jour.)

Félicitations à Scarlett et Colin pour être devenus parents d’un magnifique petit garçon !

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

