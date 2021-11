Scarlett Johansson et Colin Jost font une rare apparition sur le tapis rouge

« Ma mère, je dirais, a été légèrement bouleversée par ça et ne l’a pas tout à fait compris. Je ne sais pas si elle pensait que c’était un peu comme un truc de hippie », a déclaré la star de Saturday Night Live. Seth Meyer le mois dernier.

« Elle nous appelait après trois ou quatre jours, elle disait ‘Cosmo' », a-t-il poursuivi. « Et elle me disait : ‘Et maintenant, est-ce que c’est définitif ? Comme, as-tu soumis l’acte de naissance ?’ Et on se dit : ‘Oh, ouais, on a fait ça à l’hôpital.’ Elle m’a dit « OK, intéressant. Parce que je lisais qu’il y avait aussi un nom Cosimo avec un » je « , donc ça pourrait aussi être une option. Peut-être que Cosimo, c’est son vrai nom, mais alors tu peux l’appeler toujours Cosmo. » «