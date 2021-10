Scarlett Johansson et Disney parviennent à un règlement dans le cadre d’un procès concernant Black Widow – Chihuahua News – Intrelíneas

in

Scarlett Johansson et Walt Disney Co. sont parvenus à un règlement jeudi dans le procès intenté par l’actrice pour la première de Black Widow en streaming, mettant fin à ce qui avait commencé comme le premier combat majeur entre un studio et une star pour les récents changements dans la distribution des films des plans.

Il y a deux mois, Johansson a déposé une plainte devant la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant que la première en streaming du film Marvel était en violation de son contrat et l’a privée de revenus potentiels.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais les deux parties ont publié une déclaration commune dans laquelle elles s’engagent à continuer de travailler ensemble.

“Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney”, a déclaré Johansson, qui a joué Natasha Romanoff, alias Black Widow, dans neuf films remontant à Iron Man 2 en 2010.

«Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai vraiment apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration », a-t-il ajouté.

Alan Bergman, président de Disney Studios Content, s’est dit « ravi que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel ».

“Nous apprécions vos contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur plusieurs projets à venir”, a déclaré Bergman.

Le procès a déclaré que le contrat de Johansson garantissait une sortie en salles exclusive et que ses gains potentiels seraient liés à la performance au box-office du film.

Mais comme il l’a fait avec d’autres sorties récentes depuis le début de la pandémie de coronavirus, Disney a sorti le film en salles et via son service de streaming Disney +.

Source : Cependant