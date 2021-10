Scarlett Johansson et Disney règlent le procès « Black Widow »

in

Scarlett Johansson n’est plus en guerre avec Disney à propos de son résultat “Black Widow” … l’actrice et la Mouse House sont parvenues à un accord, ont confirmé des sources à TMZ.

Les termes exacts du règlement ne sont pas clairs, mais Scarlett déclare… “Je suis heureuse d’avoir résolu nos différends avec Disney.” Dans une déclaration qui ressemble beaucoup à une tentative de réparer les clôtures, elle ajoute qu’elle est fière du travail qu’elle et Disney ont fait, a apprécié leur “relation créative” et a hâte de collaborer davantage.

Le grand patron des Studios Disney Alan Bergman se réjouit également après le costume explosif … disant qu’il est satisfait du règlement, apprécie le rôle de Scarlett dans l’univers cinématographique Marvel et a hâte de travailler avec elle sur des films à venir, comme “Tower of Terror”.

Traduction : Faisons plaisir et revenons à faire des films.

Comme nous l’avons signalé… Scarlett a poursuivi Disney en juillet, affirmant que la sortie simultanée de “Black Widow” dans les cinémas et sur Disney + avait violé son contrat et lui avait coûté beaucoup d’argent.

Les choses ont rapidement mal tourné, Disney répondant à la poursuite par une déclaration fulgurante, attaquant ScarJo et sa poursuite pour ce que le studio a appelé un « mépris cruel pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ».

L’agent de Scarlett tiré en arrière, déchirant Disney pour avoir annoncé qu’elle avait gagné 20 millions de dollars pour le film et accusant Disney d’avoir tenté “d’armer son succès en tant qu’artiste et femme d’affaires”.

Le costume avait le potentiel de devenir encore plus laid, mais avec le règlement en place, il semble qu’ils veuillent simplement enterrer la méchante guerre des mots … et gagner plus d’argent ensemble.