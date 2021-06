Scarlett Johansson a été l’un des personnages les plus importants et les plus appréciés de l’univers cinématographique Marvel au cours de la dernière décennie. Black Widow sera la dernière apparition de Natasha Romanov dans le MCU, et on pourrait penser que c’est probablement un gros problème de passer de quelque chose dont vous avez fait partie pendant une grande partie de votre carrière. Scarlett Johansson a expliqué pourquoi elle n’est pas trop courbée en disant à Total Film :