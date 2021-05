Scarlett Johansson explique sans détour pourquoi elle a évité les conférences de presse des Golden Globes pendant des années

Scarlett Johansson est l’un des acteurs les plus reconnaissables au monde, ayant été un incontournable du cinéma et de la télévision depuis son enfance. Au fil du temps, elle est également devenue une voix au sein de l’industrie, s’exprimant sur des problèmes affectant à la fois le paysage du divertissement et la société dans son ensemble. L’Association de la presse étrangère d’Hollywood a été un sujet particulièrement brûlant ces derniers temps, car l’organisation a subi des réactions négatives pour un certain nombre de raisons. Maintenant, Johansson prête sa voix à tous ceux qui appellent à une réforme avec la HFPA en révélant sans détour pourquoi elle évite de faire la presse des Golden Globes pendant des années.