Scarlett Johansson jamais mieux… mariage, bébé et prix de carrière

L’émotion dans la voix de Johansson et l’éclat indubitable de ses yeux confirme qu’avec l’arrivée de son deuxième bébé, le premier à côté de Colin, Elle est dans l’un de ses moments les plus pleins, même si cela ne veut pas dire qu’elle ne croit pas qu’elle est prête pour plus : « Je suis vraiment au milieu de ma vie et aussi de ma carrière », accepte-t-elle.

Scarlett Elle est convaincue qu’avec son nouveau mariage et maintenant qu’elle est arrivée Cosmos, le petit frère de Rose – qu’elle avait à côté de son ex Romain Dauriac et elle est sur le point d’avoir 7 ans – « Je n’ai toujours pas toutes les perspectives pour être aussi réfléchie que je devrais l’être (à propos de sa vie) », dit-elle avec un large sourire.

Scarlett Johansson est plus belle que jamais. (© . 1354142512)

De ce que Johansson Si elle en est sûre, c’est qu’aujourd’hui plus que jamais « je suis très curieuse de ma vie, de mon travail, surtout après n’avoir pas travaillé l’année dernière, pendant tout ce qu’a duré la pandémie et ça a été la période la plus longue qui Je n’ai pas tourné, peut-être de toute ma carrière, depuis que je suis enfant. »

Cette mise à distance des plateaux de tournage et avec ce qui se passe à côté Jost, et sa seconde maternité, insiste-t-elle Scarlett « Ils m’ont, en fait, beaucoup plus curieux de savoir ce que j’ai fait, ce que je sais, ce que je fais et ce que je dois faire, cela a été très intéressant, cela a changé tout le jeu, de la meilleure des manières. »