Scarlett Johansson lancera sa propre ligne de beauté l’année prochaine – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Scarlett Johansson est la nouvelle célébrité à rejoindre le marché du maquillage, alors qu’elle se prépare à lancer sa propre marque de beauté pour 2022.

Jusqu’à présent, on sait que la ligne se concentrera sur les soins de la peau et sera soutenue par la société Nafaji, qui se consacre à l’investissement privé et travaille main dans la main avec des entrepreneurs du monde entier.

L’actrice sera la fondatrice et présidente de la marque qui n’a pas encore été révélée.

« J’ai créé cette marque pour améliorer les soins essentiels de la peau propre. Ce sera une marque pour tous ceux qui veulent que leur peau soit à son meilleur avec un minimum d’effort », a révélé la star de Black Widow à Allure.

Dans cette interview, Johansson a confirmé qu'”il y a des années, j’ai pris la décision de ne plus accepter d’accords avec d’autres marques de beauté”, en référence à son rôle d’ambassadrice de L’Oréal Paris ou de la ligne de parfums de Dolce & Gabbana, dans le but de “créer quelque chose qui a du sens pour moi”.

Avec cette nouvelle version, Johansson rejoint Rihanna qui a lancé Fenty Beauty ; Kylie Jenner avec Kylie Cosmetics ; Millie Bobby Brown avec Florence par Mills ; Selena Gomez avec Rare Beauty et Lady Gaga avec HAUS Laboratories.