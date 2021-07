Scarlett Johansson poursuit Disney pour le salaire de ‘Black Widow’ ⋆ 10z viral

Scarlett Johansson prend position contre Disney et a déposé une plainte contre la société mère de Marvel Cinematic Universe pour avoir prétendument rompu le contrat de Johansson concernant Black Widow. Le film, qui a eu une sortie le même jour sur Disney + avec un achat en première comme dans les cinémas, devait être uniquement en salle.

Selon le Wall Street Journal, le problème est qu’une partie du salaire de Johansson dépendait, en grande partie, de la performance du film au box-office du monde entier, et Disney mettant le film sur Disney + en même temps en a pris une part. de ce que Johansson aurait reçu.

Le pire, c’est que Johansson aurait eu peur que Disney essaie de mettre Black Widow sur Disney+ avant même la pandémie :

Même avant la pandémie, Mme Johansson craignait que « Black Widow » ne se retrouve sur Disney + dans le cadre de sa large sortie. En 2019, les représentants de Mme Johansson ont contacté Marvel pour obtenir l’assurance que “Black Widow” aurait une sortie en salles uniquement, selon la plainte.

Un e-mail de Dave Galluzzi, l’avocat en chef de Marvel, est inclus dans le procès de Johansson et indique même que si le plan de sortie devait changer d’un modèle théâtral traditionnel, ils devraient en discuter avec l’équipe de Johansson. “Nous comprenons que si le plan devait changer, nous aurions besoin d’en discuter avec vous et de parvenir à un accord car l’accord est basé sur une série de (très gros) bonus au box-office.” C’était en mars 2019.

Bien sûr, une pandémie soudaine n’est pas quelque chose que tout le monde aurait pu prévoir, mais le costume souligne que l’équipe de Johansson a essayé de parler à Marvel et Disney de la stratégie de double sortie. “Selon la plainte, les représentants de Mme Johansson ont cherché à renégocier son contrat après avoir pris connaissance de la stratégie de double sortie de” Black Widow “, qui, selon elle, est son neuvième et dernier film Marvel. Disney et Marvel n’ont pas répondu, a déclaré le costume.

Des tentatives auraient été faites pour renégocier, mais Disney n’a pas saisi cette opportunité, et donc cette plainte déposée par Johansson est, à mon avis, justifiée mais aussi une étape importante dans la prise de position des créatifs contre les sociétés produisant ces films.

Ce n’est pas un nouveau problème.

Le passage au streaming est en fait un énorme problème de main-d’œuvre à tous les niveaux de la chaîne alimentaire hollywoodienne, ScarJo fait la une des journaux, mais la Writer’s Guild s’est battue pendant des années contre les résidus, et d’autres accords syndicaux peuvent ne pas être appliqués.https://t.co/ ouJ6ywBf34 – David Dayen (@ddayen) 29 juillet 2021

C’est différent d’un film en streaming qui a été établi comme tel dès le départ. Dans le cas de Scarlett Johansson, elle allègue qu’il s’agit d’une rupture de son contrat. Mais c’est quand même un cas important dont il faut parler car il y en a tellement d’autres qui ne sont pas au niveau de Johansson qui sont blessés par la sortie en streaming. C’est un problème hollywoodien et ils doivent le régler.

Oui, il est plus facile pour le public de regarder des films en streaming, et non, les cris « mais cinéma » de personnes comme Christopher Nolan ne sont pas la même chose. Mais ce qui est important, c’est d’en faire une transition juste et légale pour toutes les parties impliquées, et j’espère que cette affaire Johansson c. Disney commencera à créer un précédent.

