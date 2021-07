Scarlett Johansson réfléchit à la perte initiale du rôle de la veuve noire et à son sentiment sur le MCU 10 ans plus tard

J’étais un grand fan du premier Iron Man. Et je voulais travailler avec Jon [Favreau] et Robert [Downey Jr.] et puis je n’ai pas eu le rôle et j’étais assez déçu par ça, ça arrive tout le temps. Puis, fatalement, plusieurs semaines plus tard, l’acteur qui a été choisi pour le rôle à l’origine n’a pas pu le faire à cause d’un conflit d’horaire. Alors, Jon m’a appelé et nous nous sommes revus et j’ai dit : ‘Oui, je suis encore extrêmement disponible.’ Si quelqu’un me demande quel conseil j’ai à donner à d’autres acteurs qui essaient de réussir, je réponds : “Chaque opportunité est une opportunité de travailler, et vous n’aurez jamais un meilleur appel que lorsque vous pensiez avoir perdu un emploi puis obtenu il.’ J’étais tellement excité d’avoir une seconde chance.