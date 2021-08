Scarlett Johansson rejoint le casting du nouveau film de Wes Anderson – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Scarlett Johansson est le dernier ajout au film que Wes Anderson va tourner en Espagne, a déclaré lundi le magazine The Hollywood Reporter.

Johansson fera partie d’un brillant casting qui comprend également, entre autres, des acteurs tels que Tom Hanks, Bill Murray, Tilda Swinton, Margot Robbie, Adrien Brody et Jason Schwartzman.

Mi-mai, le maire de Chinchón, une petite ville espagnole située à environ 60 kilomètres au sud-est de Madrid, a confirmé à Efe qu’Anderson avait décidé d’y tourner son prochain film.

Malgré le fait que le film sera tourné sur le territoire espagnol (sa production est déjà en cours), l’intrigue “ne portera pas sur l’Espagne”, a déclaré Swinton dans une déclaration à Variety.

Nominé aux doubles Oscars pour Jojo Rabbit (2019) et Marriage Story (2019), Johansson a fait les gros titres récemment pour le scandale Black Widow (2021).

Protagoniste et productrice de Black Widow et l’une des grandes stars de Marvel, Johansson a dénoncé fin juillet Disney pour la sortie simultanée en salles et Disney+ de ce film, ce qui, selon elle, lui a nui financièrement.

Selon l’actrice, une partie importante de son salaire dépendait des revenus du box-office et c’est pourquoi elle avait pris à Marvel la promesse que ce film ne pourrait être vu que sur grand écran.

“Disney (propriétaire de Marvel) était bien au courant de cette promesse, mais a quand même demandé à Marvel de violer son engagement et de sortir le film sur Disney + le jour même de sa sortie en salles”, a-t-il déclaré dans sa plainte.

Le géant de Mickey Mouse a répondu durement à Johansson, arguant que ce procès pour rupture de contrat était “sans fondement”.

“Cette plainte est particulièrement triste et désolante dans son mépris cruel pour les effets horribles, prolongés et mondiaux de la pandémie de coronavirus”, a-t-il déclaré.

UNE NOUVELLE AVENTURE POUR ANDERSON

Nominé sept fois aux Oscars, bien qu’il n’ait jamais réussi à remporter la statuette, Anderson est un cinéaste qui possède une esthétique absolument unique et reconnaissable, et qui est très apprécié surtout du public alternatif.

Cette année, il a présenté son nouveau film, The French Dispatch, au Festival de Cannes.

Le film est un hommage à la France, inspiré de la nouvelle vague, qui raconte trois histoires liées au correspondant d’un magazine américain (similaire à The New Yorker) qui est au bord de la disparition.

Benicio del Toro, Léa Seydoux et Adrien Brody jouent dans une satire du mercantilisme dans l’art ; Mathieu Amalric, Edward Norton et Steven Yeun, une histoire policière, et Timothée Chalamet, Lyna Khoudri et Frances McDormand, un triangle amoureux en pleine révolution étudiante de mai 1968.

La filmographie forte et très originale d’Anderson comprend d’autres titres très en vue tels que Rushmore (1998), The Life Aquatic avec Steve Zissou (2004), The Darjeeling Limited (2007), Moonrise Kingdom (2012) et The Grand Budapest Hotel (2014).

Source : Cependant