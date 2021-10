Scarlett Johansson résout le procès avec Disney pour “Black Widow”

Scarlett Johansson règle son procès avec Disney pour “Black Widow” | Instagram

Tout semble indiquer que finalement la célèbre actrice Scarlett Johansson a tourné le procès avec la compagnie de la souris sur “Veuve noire« Eh bien, j’ai provoqué toute une controverse sur cette question pendant plusieurs semaines et apparemment, ils ont trouvé quelque chose.

C’est récemment à travers une déclaration qui ne révèle pas les chiffres ni les conditions de l’accord, la célèbre actrice a rapporté qu’elle avait résolu ses différends avec Disney.

C’est vrai, apparemment l’actrice américaine Scarlett Johansson a conclu un accord avec les studios Disney pour régler leur différend financier sur le film “Black Widow”.

Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney”, a écrit Johansson dans la courte déclaration.

Il est à noter que, comme nous l’avons mentionné précédemment, le texte ne révèle ni les chiffres ni les conditions de l’accord.

Et c’est que, comme vous vous en souvenez peut-être, Johansson a poursuivi Disney en juillet dernier pour sa décision de sortir le film de super-héros “Black Widow”, dans lequel elle joue, en streaming et en cinéma en même temps, alléguant une rupture de contrat qui aurait coûté des millions. de dollars.

C’est ainsi que l’actrice, l’une des mieux payées d’Hollywood, avait droit à un pourcentage des revenus au box-office du très attendu film Marvel, selon le procès qui a été déposé devant une Cour supérieure de Los Angeles, en Californie.

Cependant, dans un communiqué publié jeudi, Johansson se dit “incroyablement fière” de son travail avec Disney.

J’ai hâte de poursuivre notre collaboration”, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le directeur de contenu des studios Disney, Alan Bergman, s’est dit très satisfait de l’accord.

Nous apprécions leurs contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, dont Disney’s Tower of Terror », a déclaré Bergman en faisant référence au film inspiré du parc à thème de la société.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le film “Black Widow” devait initialement être présenté sur grand écran l’année dernière, cependant, il a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie et est finalement sorti en juillet dans les salles et sur la plate-forme Disney + simultanément. .

Malheureusement, les analystes du box-office ont attribué aux débuts en streaming la sortie médiocre du film, selon les normes Marvel.

Et est-ce à cause de la situation depuis l’année dernière à cause du virus, comme de nombreux studios hollywoodiens, Disney priorise de plus en plus la transmission en ligne comme source de revenus futurs.

Après le week-end d’ouverture du film, Disney a publié une déclaration indiquant que “Black Widow” avait fait plus de 60 millions de dollars sur Disney + seul, où il était disponible pour les abonnés à un coût supplémentaire de 30. Dollars.