Scarlett Johansson révèle combien de temps il y avait quand elle et Kevin Feige ont concocté l’idée du film Black Widow

Il est assez facile d’imaginer une réalité où Marvel Studios a donné le feu vert à Black Widow au début des années 2010, ce qui lui a permis de faire partie de la liste de la phase deux. Et oui, cela aurait été une histoire assez différente de ce que nous obtenons avec le film Black Widow actuel, car il aurait été soit post-Avengers, soit peut-être exploré la vie pré-Iron Man 2 de Natasha Romanoff plus en profondeur. Je laisserai à votre imagination le soin de savoir comment cela aurait changé le flux du MCU dans son ensemble, mais de toute évidence, la conversation de Scarlett Johansson et Kevin Feige lors de la tournée de presse pour The Avengers n’a pas suffi à faire avancer correctement cette balle créative. tout de suite.