Le voyage de Scarlett Johansson et Colin Jost du flirt de Saturday Night Live à l’autel était amusant à regarder. L’actrice et le vétéran de SNL ont mentionné leurs noces de temps en temps, mais pour la plupart, le couple est resté discret sur leur mariage jusqu’à récemment. La star de Black Widow a révélé son objectif à elle et à Jost pour leur mariage à l’ère COVID.