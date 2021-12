Scarlett Johansson révèle pourquoi elle a été «soulagée» après avoir rencontré la juge Judy Sheindlin

Même des acteurs célèbres comme Scarlett Johansson sont parfois stupéfaits, et l’actrice a récemment révélé pourquoi elle était « soulagée » après avoir rencontré la juge Judy Sheindlin. La star de Sing 2 est apparue dans The Tonight Show la semaine dernière et a parlé avec l’animateur Jimmy Fallon du film, dans lequel son personnage Ash rencontre son chanteur préféré, Clay Calloway, qui est exprimé par le leader de U2, Bono. Fallon a demandé si Johansson avait déjà eu une rencontre similaire, ce qui a suscité un souvenir du moment où l’actrice de 37 ans a rencontré une fois le célèbre juge de télévision de 79 ans.

« J’ai rencontré le juge Judy une fois », se souvient Johansson. « J’étais dans un restaurant et j’ai vu la juge Judy à une table avec sa famille et moi, oh mon Dieu, j’étais tellement stupéfaite. Je ne pouvais pas le croire. » Fallon a demandé : « Aviez-vous un peu peur qu’elle vous juge ? » La star de Black Widow a répondu en riant : « J’étais un peu nerveuse. Je veux dire, elle est comme une icône, évidemment. Je ne savais pas si elle allait me regarder et me dire : ‘Sors de ma table, je’ suis ici avec ma famille’ et comme, ‘Je suis la juge Judy, laisse-moi tranquille !’ Mais elle n’était pas comme ça. »

« Elle était merveilleuse. Et j’étais tellement soulagé qu’elle soit une personne très gentille », a poursuivi Johansson. « Elle l’était probablement, je pense qu’elle a été surprise que je sois là, et j’étais très geek. Je veux dire, j’ai grandi avec la juge Judy. Elle est incroyable. Elle était très, très gentille. »

Johansson a eu une assez grosse année, et l’actrice est maintenant en pourparlers pour un nouveau projet top secret, selon le président de Marvel Studios, Kevin Feige. En s’adressant aux journalistes lors d’un hommage rendu à Johansson par la cinémathèque américaine, Feige a révélé qu’ils « travaillaient déjà avec Scarlett sur un autre projet top secret des studios Marvel non lié à Black Widow avec elle en tant que productrice ».

« Scarlett est l’un des acteurs les plus talentueux, polyvalents et appréciés de notre époque », a-t-il déclaré à THR. De plus, Feige a fait l’éloge du rôle de Johansson dans l’univers cinématographique Marvel, la présentant comme une ancre de la franchise médiatique. « En tant que première et plus ancienne héroïne de Marvel’s Studios, Scarlett a tenu bon parmi une mer d’hommes – dont beaucoup s’appellent Chris – et a ouvert la voie à tant d’autres personnages du MCU : Carol Danvers, Wanda Maximoff, Shuri, Jennifer Walters , Monica Rambeau, Kamala Khan, pour n’en citer que quelques-uns », a-t-il déclaré. « Scarlett a brillamment incarné Natasha au cours d’une incroyable période remplie d’action s’étalant sur 11 ans, huit films présentant d’innombrables cascades et scènes de combat, une guerre civile et une guerre à l’infini et des dizaines de coiffures différentes, le tout culminant dans l’un des stand-alone les plus attendus du MCU. films, Black Widow. »