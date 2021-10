Scarlett Johansson révèle qu’elle travaille à nouveau avec Disney après le règlement de « Black Widow »

Scarlett Johansson a l’intention de travailler à nouveau avec Disney après avoir réglé son procès avec la société au sujet de la sortie en streaming de Black Widow. Johansson a poursuivi la Walt Disney Company en juillet, affirmant que son contrat n’autorisait pas la sortie du film sur Disney + Premiere Access le même jour que sa sortie en salles, ce qui, selon son équipe, a entraîné une baisse des ventes au box-office liée à sa rémunération.

Jeudi, les deux parties sont parvenues à un accord confidentiel, et l’actrice a partagé dans une déclaration au Hollywood Reporter qu’elle attendait avec impatience de “continuer [their] collaboration” à l’avenir. “Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney”, a déclaré Johansson. “Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir.”

Le président de Disney Studios, Alan Bergman, a ajouté dans une déclaration personnelle : “Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Johansson concernant Black Widow. Nous apprécions sa contribution à l’univers cinématographique Marvel et attendons avec impatience de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, dont Disney’s Tower of Terror.”

Après que Black Widow ait rapporté 378,7 millions de dollars dans le monde, l’avocat de Johansson, John Berlinski de Kasowitz Benson Torres LLP, a déclaré dans un communiqué: “Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours de l’action de la société. et qu’il se cache derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire. Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux .”

Le studio a riposté avec une déclaration enflammée, affirmant que le procès était « particulièrement triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ». Disney a poursuivi qu’il avait “pleinement respecté” le contrat de Johansson, soulignant qu’elle avait reçu un chèque de paie de 20 millions de dollars pour le film. Le coprésident de la Creative Artists Agency, Bryan Lourd, a ensuite rétorqué que Disney “accusait sans vergogne et faussement Mme Johansson d’être insensible à la pandémie mondiale de COVID, dans le but de la faire apparaître comme quelqu’un qu’eux et moi savons qu’elle n’est pas”. Les termes de l’accord entre les deux parties n’ont pas été divulgués.