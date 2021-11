Scarlett Johansson reviendra chez Marvel avec un projet top secret

Scarlett Johansson reviendra bientôt chez Marvel et Disney | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre actrice Scarlett Johansson est sur le point de revenir à Marvel avec un « projet top secret », selon Kevin Feige lui-même, une nouvelle qui a sans aucun doute assez surpris les fans.

Enfin, la bataille juridique entre Scarlett Johansson et The Walt Disney Studios a pris fin, grâce à laquelle l’actrice est sur le point de revenir au Univers cinématographique Marvel comme de nombreux fans l’ont souhaité.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Johansson a donné vie à Natasha Romanoff / Black Widow pendant près de dix ans et c’est pourquoi il a joué dans un film solo sur le personnage sorti en 2021 après la pandémie de coronavirus.

Après sa sortie en salles, Scarlett Johansson a poursuivi en justice Disney après la première de « Black Widow » pour le lancement en streaming et en salles qui aurait affecté les revenus de l’actrice.

Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui a été extrêmement indigné par le traitement réservé par Disney à l’actrice après le procès, a annoncé que Scarlett était en pourparlers pour revenir aux studios Marivel.

Selon Feige, il a récemment rencontré l’actrice pour travailler sur un projet « top secret », cependant, cela ne sera pas lié à Black Widow, confirmé comme le dernier film Marvel de l’actrice.

Selon le président de Marvel Studios, Johansson serait le producteur d’un projet non divulgué car le travail passé avec l’actrice est l’une des collaborations les plus mémorables et enrichissantes.

D’autre part, comme vous vous en souvenez peut-être, à la fin du mois de septembre de cette année, Scarlett Johansson et Disney sont parvenus à un accord après le procès pour Black Widow, après quoi il a été confirmé que le studio avait annoncé une série de futurs projets ensemble, dont la Tour .de la Terreur Disney.

À cet égard, Scarlett Johanson a déclaré qu’elle était incroyablement fière du travail qu’elle a fait avec Marvel et Disney.

« J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir », avait alors déclaré l’actrice.

Scarlett Johansson a prêté son talent et son pouvoir de star à l’univers cinématographique Marvel pendant une décennie, et je suis extrêmement reconnaissant qu’elle ait choisi d’y jouer un rôle clé pendant tant d’années », a ajouté Feige.

Sans aucun doute, son retour dans l’entreprise est quelque chose que des millions de personnes attendaient et bien qu’il ne jouera plus dans aucun des films, nous pourrons voir son excellent travail derrière les films qui viennent jouer dans Marvel.