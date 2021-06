Scarlett Johansson sera la protagoniste de Disney’s Tower of Terror – The News of Chihuahua – Entre les lignes

in

Bien que Scarlett Johansson soit sur le point de dire au revoir au personnage de Black Widow, la situation n’est pas la même directement avec Disney, puisqu’il produira et jouera pour eux Tower of Terror. Il s’agit d’une nouvelle adaptation de l’une des attractions les plus célèbres du célèbre parc d’attractions situé en Floride.

Le studio Mickey Mouse a pour habitude de configurer des films, des sagas et des franchises à partir des récits utilisés à Disneyland. À titre d’exemple, citons les cinq films Pirates des Caraïbes qui représentaient une grande incitation financière pour le studio au box-office du monde entier. C’est également le cas de Tomorrowland, le film réalisé par Brad Bird, qui, contrairement aux boucaniers, s’est soldé par l’un des échecs financiers les plus retentissants de l’étude.

Cependant, Disney a confiance en Tower of Terror, à tel point qu’il a signé Scarlett Johansson en tant que protagoniste, qui recevra également le titre de producteur. Bien sûr, il n’y a toujours pas de détails sur son rôle, encore moins sur l’intrigue. Cependant, nous pouvons tous en déduire la direction que prendra le film.

Tower of Terror, qui s’appelle en fait The Twilight Zone : Tower of Terror, est une attraction située à Disneyland, dont l’attraction est la chute libre des hauteurs. Son concept s’apparente à celui d’une tour avec des ascenseurs, qui projettent une descente accélérée bien supérieure à celle de la gravité ordinaire. Selon Collider, le futur projet avec Johansson est basé sur la visite de cinq personnes dans un élégant hôtel cinq étoiles qui, après être entré dans un ascenseur et frappé par la foudre, disparaîtra mystérieusement.

Cette prémisse était à l’origine destinée à une adaptation théâtrale qui n’a jamais vu le jour. Tower of Terror avait déjà reçu une adaptation en 1997, sous la forme d’un téléfilm. Celui-ci mettait en vedette Kirsten Dunst et Steve Guttenberg et avait exactement la même histoire.

Outre Scarlett Johansson, les personnes impliquées dans le projet sont pour l’instant le réalisateur Josh Cooley et le producteur Jonathan Lia, qui est associé à l’actrice Natasha Romanoff. Cooley est surtout connu pour sa collaboration au scénario du film primé de Pixar Go Hard et pour avoir réalisé Toy Story 4, lauréat d’un Oscar.

Disney a également Jungle Cruise au calendrier, un film d’action-aventure de style familial qui arrivera dans quelques mois sur Disney Plus, et qui est également basé sur une attraction de Disneyland. De son côté, Scarlett Johansson s’apprête à dire au revoir de manière spectaculaire à Black Widow de Marvel, dans son propre film en tant que protagoniste absolu. Cela atteindra également la plate-forme de streaming susmentionnée avec la condition Premiere Access et les cinémas à partir du 9 juillet prochain.

Source : CinéPremier