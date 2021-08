Scarlett Johansson signe pour le film Next Wes Anderson

Alors même que les poursuites judiciaires se préparent pour la sortie de Black Widow, Scarlett Johansson est déjà sur le tournage de son prochain film. Selon le Hollywood Reporter, l’actrice jouera dans un film actuellement sans titre de Wes Anderson.

Les détails sur le film sont rares. Le réalisateur de Royal Tenenbaums et Fantastic Mr. Fox a écrit et dirige le film, mais les détails de l’intrigue sont toujours enfermés. Johansson jouera aux côtés des anciens joueurs d’Anderson Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman et Tilda Swinton; Tom Hanks, Margot Robbie et Rupert Friend auraient également rejoint le casting. Johansson a travaillé auparavant avec Anderson sur le film en stop-motion de 2018 Isle of Dogs. Le tournage se terminera fin septembre selon THR.

Isle Of Dogs – Interviews des acteurs

Le prochain film d’Anderson, The French Dispatch, devrait sortir en salles le 16 octobre et mettra en vedette Brody, Murray et Swinton susmentionnés, entre autres. Black Widow de Johansson termine sa sortie en salles alors même que l’actrice poursuit Disney pour la gestion par le studio de la sortie simultanée en salles et en streaming de son film. Cette décision a également remis en question les plans du film Tower of Terror, que Johansson devait produire et dans lequel jouer.