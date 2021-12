PAPA GARDON‘s « Cicatrices » a été certifié argent au Royaume-Uni.

Pour obtenir une certification argent pour un célibataire au Royaume-Uni, PAPA GARDON a dû vendre 200 000 unités de la chanson.

Les certifications platine, or et argent décernées par le Industrie phonographique britannique (BPI) en reconnaissance des jalons de vente ont inclus des données de streaming audio depuis juin 2015, avec 1 000 flux comptant pour une « vente ».

« Cicatrices » est tiré de PAPA GARDONl’album de « S’en sortir avec le meurtre », qui a été certifié argent en juillet 2013, environ neuf ans après la sortie du LP.

Un seul autre PAPA GARDON single a été certifié au Royaume-Uni, avec « Dernier recours » disque de platine en novembre 2018.

Le clip officiel de « Cicatrices », qui a été vue 110 millions de fois sur Youtube, peut être vu ci-dessous.

PAPA GARDON a clôturé une autre année fructueuse en 2021, après avoir célébré le 20e anniversaire de son album phare « Infester » l’année dernière. Tout au long de l’année, le groupe a teasé trois nouveaux morceaux de son prochain LP. Le premier morceau sorti à la radio, « Tuer le bruit », vient de terminer une course de quatre semaines au no. 1 sur le classement Mainstream Rock. Ceci suit « La fin », qui a culminé à no. 1 plus tôt cette année (donner PAPA GARDON leur neuvième non. 1 single et époustouflant 20ème Top 5 single à ce jour). 2021 marque également le troisième Grammy nomination pour le remix de « Né pour la grandeur » par Spencer Bastien alias CYMEK et la relance du propre label du groupe, Nouveaux records de bruit, en partenariat avec ADA dans le monde (WMGle label indépendant et la branche services aux artistes). Pour couronner l’année, le partenariat a déjà atteint 100 millions de streams à ce jour.

En octobre dernier, PAPA GARDON a sorti un nouveau single intitulé « Mourir pour croire ». Le morceau, produit par WZRD BLD alias Drew Foulque (ICE NEUF TUE, IMMOBILE EN BLANC, BALLE POUR MA VALENTINE), est un appel à l’unité et à l’harmonie humaines, malgré toutes les différences.

« Mourir pour croire » arrivé des semaines après la sortie de PAPA GARDONles deux précédents singles de : « Embardée », qui était une collaboration avec FIÈVRE 333 leader Jason Aalon majordome et rappeur de Los Angeles Sueco; et « Tuer le bruit ». Les trois pistes devraient apparaître sur PAPA GARDONle onzième album studio à venir de , attendu via la propre maison de disques du groupe, Nouveau Noize Records, Inc., sous licence exclusive de ADA.

En janvier 2021, un extrait d’un tout nouveau PAPA GARDON chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championship‘s (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA GARDONla deuxième collection des plus grands succès de , « Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years », est sorti en mars le Meilleure musique de bruit. « Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit » comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remix inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

PAPA GARDONle dernier album de , « À qui faites-vous confiance ? », est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf la chanson « Le toit du monde », qui était dirigé par Jason Evigan.

En décembre 2020, PAPA GARDON a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », avec de « nouvelles prises sur d’anciennes confitures », y compris « Dernier recours » et « Cicatrices ».



