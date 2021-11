Le fils de 2 ans de Scarlett Bowman, un ancien de Hollyoaks, se rétablit après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital à la suite d’un « accident très effrayant » à la maison. L’actrice a parlé de l’incident de la cicatrice dans une publication Instagram lundi à côté d’une photo du petit Rafael avec un visage bandé, révélant que le tout-petit est tombé dans une table basse en verre chez eux, lui causant une blessure horrible au visage. Heureusement, le petit se rétablira complètement.

Dans sa publication, partagée sur son histoire Instagram, Bowman, 35 ans, a expliqué que son « pauvre bubba est tombée dans notre table basse en verre presque étanche pour bébé » juste avant l’heure du bain vendredi soir. Rappelant l’expérience « très effrayante », l’actrice a déclaré que son fils « a dû être transporté d’urgence à l’hôpital », et comme « aucune ambulance n’était disponible jusqu’à une heure », ils « ont sauté dans un taxi ». Bowman a déclaré que la blessure nécessitait une intervention chirurgicale pour réparer, bien que son fils n’ait pas pu subir la procédure car il se remet actuellement d’un virus respiratoire.

« Nous sommes en sécurité à la maison et nous nous reposons, mais il aura une sacrée cicatrice [crying face emoji]. Tout traitement des cicatrices s’il vous plaît faites le moi savoir », a poursuivi l’actrice. « La chose la plus effrayante à propos de tout l’épisode était que nous ne pouvions pas obtenir d’ambulance quand nous en avions le plus besoin. Merci Dr Cyrus d’être venu à notre secours [NHS]. »

Le petit Rafael est l’aîné des deux enfants que Bowman partage avec son mari Rob Colicci, qu’elle a épousé lors d’une cérémonie romantique à Portofino, en Italie, en 2016. Le couple a accueilli son deuxième enfant, sa fille Juno Rose, en août de cette année, Bowman annonçant à l’époque, « Juno Rose Colicci est arrivée côté terre le 08.06.21 pesant 7 kilos et demi. Nous sommes en loveeee. » Elle a fait l’annonce à côté d’une adorable image de Juno en train de faire la sieste dans une tenue à imprimé floral.

Bowman est surtout connue pour son interprétation de Maddie Morrison dans Hollyoaks. L’actrice est apparue dans le feuilleton de Channel 4 pendant 121 épisodes entre 2011 et 2012 avant que son personnage ne soit tué dans un accident de bus, selon le Daily Mail. Depuis sa sortie de Hollyoakes, Bowman a lancé la société Projects On Walls, qui se concentre sur « l’approvisionnement et la conservation d’œuvres d’art pour les intérieurs résidentiels et commerciaux ». Bowman est également apparu auparavant dans le court métrage de la série télévisée The Cut en tant que Rosa Willis de 2009 à 2010.