Scavengers : 10 conseils essentiels pour débuter dans ce jeu de tir stratégique gratuit

Restez au chaud, explorateurs.

Charognards est un jeu de tir unique et bourré d’action qui mélange des éléments du sandbox PvE, des jeux de survie et du PvP basé sur les classes. Il est maintenant disponible gratuitement en accès anticipé, les développeurs travaillant actuellement avec la communauté du jeu pour mettre en œuvre des améliorations régulières. Chaque match se déroule sur une friche gelée, décimée après qu’un astéroïde frappe la lune de la Terre et provoque un hiver perpétuel. Vous devrez survivre contre des ennemis mortels, des animaux sauvages infectés, d’autres joueurs et les tempêtes qui enveloppent la carte. Vous aurez certainement besoin de toute l’aide possible pour survivre dans Scavengers, c’est pourquoi nous avons rassemblé 10 conseils essentiels pour commencer. Nous couvrirons tout, du choix de votre explorateur à l’assurance que vous extrayez avec succès à la fin de chaque match. Commençons.

Joueur contre joueur contre environnement

Scavengers offre le défi unique d’un gameplay PvP mélangé à des éléments de bac à sable PvE. Vous affronterez d’autres joueurs, bien sûr, mais il est tout aussi important de se méfier de votre environnement. Les ennemis de l’IA et les tempêtes vicieuses sont tout aussi susceptibles de vous tuer que les joueurs ennemis, alors préparez-vous à chaque match pour affronter les éléments. Soyez prudent lorsque vous explorez, vous ne savez jamais quand un ours infecté peut bondir de l’ombre.

Expérimentez avec différents explorateurs

Il y a actuellement sept explorateurs à essayer dans Scavengers. Chacun dispose d’une arme unique et d’un ensemble de compétences, permettant différents styles de jeu. Il est préférable de passer du temps avec chacun, qu’il s’agisse de Kali, une spécialiste de la furtivité, ou de Letty, l’experte en gadgets. Vous pouvez vous rendre ici pour consulter les spécialistes de la survie avant de vous lancer.

Restez concentré sur la mission

Si éliminer les équipes ennemies est un excellent moyen d’avancer, vous devrez rester concentré sur l’extraction du plus grand nombre de points de données à la fin d’un match. Les campements d’IA regorgent de ressources, ils sont donc parfaits pour faire le plein et améliorer vos chances. Poursuivre les ennemis coûtera des munitions et des ressources précieuses, alors réfléchissez-y à deux fois avant de changer de tactique.

Soyez prêt pour tout ennemi

Le monde de Scavengers est rempli d’ennemis dangereux, chaque type présentant un défi unique. Le Fléau vous envahira, donc les armes de mêlée et les pièges peuvent être extrêmement efficaces pour réduire leur nombre. Les Outlanders, quant à eux, sont bien armés et riposteront de manière plus tactique, vous obligeant à vous adapter et à réagir à leurs mouvements. Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas dans un camp d’IA que vous êtes en sécurité. Il y a encore une faune rapide à affronter, notamment des ours et des loups.

De retour a l’action

Chaque explorateur commence le match avec une vie supplémentaire, ce qui le ramènera une minute après avoir été tué. Il existe même des moyens d’obtenir des vies supplémentaires au-delà de cela, en téléchargeant des données sur Data Uplinks. Si votre équipe télécharge suffisamment de données, tout le monde gagnera une vie supplémentaire. Les joueurs qui regardent après avoir été éliminés seront ramenés, remettant votre équipe en état de se battre. C’est actuellement le seul moyen de ramener des joueurs éliminés, alors considérez cela comme un dernier recours pour remettre votre équipe dans le jeu. Vous devrez télécharger 250 données si vous êtes une équipe de trois et 125 données pour des équipes de deux. Téléchargez des quantités croissantes de données pour gagner des vies supplémentaires en plus de cela. C’est un excellent moyen de prendre l’avantage sur les équipes ennemies restantes.

Faire face à la tempête

Une fois qu’une tempête frappe la carte dans Scavengers, vous devrez passer en mode survie. Rester au chaud et vous assurer que votre endurance reste élevée est la clé, alors allumez un feu et mangez la nourriture que vous avez réussi à ramasser. La chasse est un excellent moyen de vous assurer d’avoir des ressources pour une tempête imminente, alors assurez-vous de rester préparé. Soyez prudent lorsque vous faites cela, car les coups de feu peuvent alerter les joueurs ennemis de votre position. Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les Scavengers, vous pouvez commencer à utiliser les tempêtes à votre avantage. Utilisez-les pour couvrir et tendre des embuscades aux ennemis, ou redirigez les ennemis dans des escarmouches avec des ennemis IA.

Ayez un plan d’évacuation

Il est important d’avoir un plan d’évacuation lorsque le navire d’extraction apparaît dans Scavengers. Tous les joueurs restants se précipiteront pour ramener leurs ressources durement gagnées à la base. Vous pouvez vous précipiter et tenir le navire, en vous assurant que vous avez le contrôle de la zone. Posez des pièges, accroupissez-vous et attendez que les ennemis arrivent. Se faufiler à la dernière minute est également une stratégie viable, vous permettant d’éviter les échanges de tirs et de rester en vie. Réfléchissez bien à la façon dont vous abordez chaque extraction et revenez autant que possible à la base.

Apprendre la carte

Chaque match se déroule à Cascade Springs, avec des camps d’IA situés principalement dans des endroits fixes. Apprendre la carte pendant que vous jouez vous donnera un énorme avantage sur la concurrence. Sachez où se trouvent les meilleures zones à piller et notez quels types d’ennemis apparaissent dans les camps. Connaître les sorties et les positions latérales sera également utile, tout comme trouver des véhicules et des points où vous pourrez télécharger vos données.

Apportez les bons outils

Prendre le temps de réfléchir à votre équipement avant un match est un excellent moyen de vous assurer que vous êtes prêt à tout ce que les Scavengers pourraient vous lancer. Chaque explorateur a une arme unique, alors choisissez-en une qui correspond à votre style de jeu. Les armes génériques peuvent être ajoutées à n’importe quel équipement, quel que soit l’explorateur que vous utilisez. Ajoutez des lance-grenades et d’autres armes puissantes à votre arsenal pour vous donner un avantage tactique sur vos ennemis. Utilisez les données et les recherches que vous avez gagnées en jouant pour débloquer de nouvelles recettes de recherche et de nouveaux talents. Vous aurez de nombreuses options lors de la création d’un chargement, alors prenez le temps d’essayer de nouvelles combinaisons et de nouvelles versions. Il n’y a aucune garantie que vous aurez vos armes personnalisées au début du match, mais vous aurez des options stratégiques pour dépenser votre ferraille.

Objets de récupération

Chaque match que vous jouez dans Scavengers est une opportunité de ramener des ressources précieuses qui peuvent vous donner un avantage lors de votre prochain déploiement. Vous pouvez rapporter un objet de récupération par partie, ce qui vous donne des matériaux uniques. Prenez ces ressources et matériaux et recherchez de nouvelles recettes de chargement. Avec plus de temps passé à jouer, vous aurez progressivement accès à de plus en plus d’options de chargement, vous permettant de personnaliser davantage votre personnage. Considérez chaque match comme une opportunité de progresser et assurez-vous d’extraire et de récupérer les objets que vous trouvez.

Ce sont 10 excellents conseils pour vous lancer dans Scavengers. Vous pouvez maintenant découvrir le jeu gratuitement sur Epic Games Store et Steam via Early Access. Rendez-vous sur playcavengers.com pour entrer dans le jeu et commencer à gagner des ressources et à construire vos chargements. Scavengers sortira également sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One à l’avenir (avec pour objectif de lancer fin 2021 actuellement), alors assurez-vous de vous inscrire à la newsletter pour plus d’informations au fur et à mesure.