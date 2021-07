Sceller les transferts de Declan Rice et Raphael Varane et vendre Anthony Martial « en moyenne »

in

Manchester United a peut-être terminé la saison 2020/21 sans trophée, mais des progrès incontestables ont été réalisés sous la direction du manager Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien a confortablement dirigé les Diables rouges à la deuxième place de l’élite et les a également menés à la finale de la Ligue Europa, où ils ont été battus par Villarreal aux tirs au but.

Sancho est sur le point de rejoindre Man United et il n’est pas le seul grand joueur qui pourrait déménager cet été

Solskjaer a également été fortement soutenu par le conseil d’administration ces dernières saisons, avec Harry Maguire, Bruno Fernandes, Alex Telles et Edinson Cavani parmi les noms d’hôtes arrivant dans les dernières fenêtres de transfert et faisant une grande différence.

Jadon Sancho est le dernier nouveau visage à Old Trafford avec la Premier League annonçant qu’ils le signeraient pour 72 millions de livres sterling plus tôt ce mois-ci.

Il est un superbe ajout au XI, ayant inscrit 50 buts brillants en 137 apparitions pour le Borussia Dortmund depuis son arrivée de Man City en 2017.

Sancho a obtenu 15 buts et 16 passes décisives en Bundesliga la saison dernière

Néanmoins, davantage de signatures sont nécessaires pour que United défie Manchester City pour le titre et d’autres grands noms ont été liés.

De plus, certains experts pensent que certains joueurs devraient se voir montrer la porte du club si United veut vraiment progresser.

Mais qui pourrait être amené ensuite et qui pourrait partir ? talkSPORT.com a identifié un Red Devils XI qui pourrait se battre pour la couronne de haut niveau la saison prochaine…

Arrivées

Riz Declan

United lorgne le milieu de terrain mais il fait face à la concurrence de Chelsea qui veut le remettre dans ses livres.

Le Telegraph rapporte que l’international anglais a refusé à deux reprises l’offre de conditions améliorées et d’une prolongation de son contrat avec West Ham en attendant de voir si l’un ou l’autre club confirme son intérêt.

Mais West Ham est censé être détendu quant à l’avenir de Rice.

Son contrat actuel a encore trois ans à courir – le club détenant une option pour le prolonger jusqu’en 2025 – et il n’y a aucune pression sur le manager David Moyes pour vendre l’un de ses joueurs clés alors que les Hammers cherchent à s’appuyer sur leur superbe dernière campagne.

Il ne fait aucun doute, cependant, que Rice est exactement ce dont United a besoin.

Scott McTominy et Fred soufflent le chaud et le froid, tandis que Matic vieillit et a dépassé son meilleur niveau. Rice pourrait être la signature parfaite pour propulser les Red Devils vers un défi pour le titre.

Rice a été redoutable tout au long de l’Euro et son action n’aura fait qu’augmenter

Raphaël Varane

Une décennie après avoir tenté de le recruter devant le Real Madrid, les Diables rouges tentent maintenant de faire atterrir le défenseur français.

Selon Sky Sports, United a été autorisé à parler à Varane d’un éventuel passage à Old Trafford.

Le joueur de 28 ans faisait partie de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et a également connu un énorme succès au cours de ses dix années dans la capitale espagnole.

Son avenir au Bernabeu est incertain car il est sur le point d’entrer dans la dernière année de son contrat et le Real connaît des problèmes financiers.

Varane a encore un an sur son contrat actuel avec Madrid

Sorties

Vends Anthony Martial

Le Français a soufflé le chaud et le froid depuis son arrivée de 50 millions de livres sterling de Monaco. Son talent ne fait aucun doute, mais son incapacité à le faire de manière cohérente aggrave les fidèles d’Old Trafford.

Et le journaliste Neil Custis estime que le joueur de 25 ans ne manquerait guère aux fans s’il se voyait montrer la porte.

“Martial pourrait partir demain et je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de larmes parmi les fans de Man United”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Il est dans la moyenne, donc il pourrait y aller – mais je ne sais pas qui va le vouloir.

« Il sera certainement l’intrus d’essayer de le faire entrer dans l’équipe, définitivement.

“Je regarde beaucoup United et je n’ai jamais vu un joueur qui a l’air plus désintéressé quand il est sur le terrain. Ne fait pas les courses, ne se met pas en position de marquer, il est dans la moyenne. »

Martial a été surclassé par l’attaquant vétéran Edinson Cavani la saison dernière

Comment pourraient-ils s’aligner ?

Si les Diables rouges signent Varane, ils n’ont besoin d’aucun ajout supplémentaire à leur backline.

Shaw est dans la forme de sa carrière et pourrait s’estimer malheureux de ne pas être nommé dans l’équipe du tournoi Euro 2020.

Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka sont également solides dans leurs positions et n’ont pas besoin d’être remplacés.

Au milieu de terrain, Rice s’intégrerait directement en tant que seul milieu de terrain défensif, avec Paul Pogba et Bruno Fernandes devant lui.

Sancho peut jouer à gauche ou à droite et avec Marcus Rashford absent pendant les premiers mois de la saison, il commencera probablement à gauche.

Mason Greenwood, qui est l’un des jeunes talents les plus brillants du club, peut occuper le flanc opposé tandis que l’éternel Edinson Cavani serait à nouveau le fer de lance de l’attaque.

Comment évaluez-vous cette équipe, fans de United ?

Ce United XI pourrait être une force avec laquelle il faut compter