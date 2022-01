Scénario d’amélioration : les prêts aux entreprises devraient augmenter, selon les banquiers

La State Bank of India (SBI) a évalué l’ampleur du désendettement au cours des dernières années à Rs 2 lakh crore.

Le déploiement du crédit bancaire dans les grandes industries a connu une poussée tardive au dernier trimestre de 2021, selon les données de la Reserve Bank of India (RBI) et les commentaires des banquiers. Alors que les entreprises continuent d’emprunter sur les marchés alors qu’elles sortent d’une phase de désendettement, les banques se positionnent pour offrir des financements via une combinaison d’instruments au cours de la nouvelle année 2022.

La croissance du crédit aux grandes industries est passée en territoire positif, augmentant de 0,5% en glissement annuel en octobre 2021, pour la première fois l’année dernière, selon les dernières données sectorielles de RBI. En octobre 2020, il avait diminué de 1,8 %. Les dirigeants de toutes les banques disent qu’ils voient la demande revenir alors que l’incertitude entourant les vagues successives de la pandémie s’atténue, aidées par les programmes gouvernementaux de soutien à la fabrication.

Les banquiers disent que le processus est maintenant en train de s’inverser. Rajiv Anand, directeur général adjoint (désigné), Axis Bank, a déclaré le mois dernier que les entreprises sont désormais plus enclines à emprunter. « Cette confiance est maintenant revenue et nous pensons que la demande d’investissements privés, à l’horizon 2022-2023, sera beaucoup plus forte que ce que nous avons vu au cours des trois à cinq dernières années », a-t-il déclaré.

Selon Anand, les investissements dans les énergies renouvelables et autour des programmes d’incitation liés à la production dans l’électronique et les cellules solaires et autres sont assez importants. Il y a aussi une bonne demande dans les segments des routes, des ports, de la chimie de spécialités, des data centers.

Même si les banques répondent aux exigences de bilan des entreprises, elles s’efforcent de suivre les nouvelles tendances en matière de financement de gros. Ashwani Bhatia, directeur général de SBI, a déclaré récemment que dans le processus, les banques réduisent les risques de leurs bilans. « Que l’argent soit transféré vers les obligations ou vers les compagnies d’assurance ou vers les fonds de crédit à long terme, c’est en fait bon pour le système bancaire car le risque ne doit pas résider ici », a déclaré Bhatia.

Les entreprises se présentent maintenant pour discuter des options de financement qui leur sont présentées et SBI essaie de déterminer la combinaison appropriée d’instruments qui aiderait à réduire les coûts combinés pour les emprunteurs, a déclaré Bhatia. Au cours de son appel post-résultats du T2FY22, la direction du SBI avait déclaré qu’elle disposait de limites de fonds de roulement inutilisées et de prêts à terme non décaissés d’une valeur de Rs 4,5 lakh crore. Une fois que l’utilisation des capacités s’améliorera aux troisième et quatrième trimestres, la banque s’attend à une reprise du crédit aux entreprises.

Un récent document de travail rédigé par des dirigeants de RBI a déclaré qu’il y avait encore de la place pour les entreprises indiennes à emprunter. « Le niveau actuel d’endettement d’environ 48%, selon les dernières données disponibles (2018-19), suggère qu’il existe un espace supplémentaire pour les emprunts des entreprises qui conduira à des investissements plus élevés dans un scénario où la macro-économie est propice et une meilleure situation financière les conditions prévalent dans un scénario où la macro-économie est favorable », a déclaré le journal.

