Scénario d’embauche informatique identique à travers le monde ; Le coût d’acquisition des talents a augmenté : Amit Singh, PDG, Teliolabs

Covid a rendu cher le vivier de talents en Inde.

Avec un énorme vivier de talents informatiques en Inde, de nombreuses entreprises mondiales ont soit installé leurs bureaux dans le pays, soit recherché la bonne ressource de talents. Le scénario actuel qui favorise l’industrie du recrutement informatique a vu de nombreux avantages et offres aux candidats selon leur profil d’emploi à rejoindre. Au milieu de tout cela, Teliolabs, qui recrute agressivement en Inde, a récemment ouvert son nouveau bureau dans la Silicon Valley. Dans une interaction avec le Financial Express Online Amit Singh, PDG, Teliolabs parlé du scénario d’embauche actuel en Inde et plus encore. Extraits :

Alors que les entreprises informatiques installent des bureaux en Inde, pourquoi avez-vous ouvert des bureaux aux États-Unis ?



Nous travaillons sur la technologie de niche de l’IA/ML dans l’IoT et les télécommunications et notre clientèle est mondiale, les États-Unis étant le centre d’innovation de la technologie, de nombreuses entreprises recherchent des partenaires comme nous. Notre bon travail a créé des points de référence positifs sur le marché américain, mais nous n’avons jamais eu de bureau où les clients potentiels peuvent nous consulter pour un premier contact. De plus, nous avons l’intention d’embaucher des partenaires à la pointe de la technologie qui peuvent nous aider à comprendre les besoins du marché et fournir la bonne orientation à nos équipes travaillant en Inde.

Quelle est la force de votre équipe en Inde et quel est votre taux d’embauche ? Combien de personnes comptez-vous embaucher sur le marché américain ?



Nous sommes déjà plus de 150 personnes en Inde et nous embauchons environ 25 personnes chaque mois, ce qui peut être considéré comme plus d’une personne par jour ouvrable. Conformément au marché américain, nous cherchons à commencer avec 20 associés dans le domaine des DataOps/MLOps et du ML au cours des 4 prochains mois. Nous avons l’intention d’augmenter le taux d’embauche car il y a déjà une forte demande du marché indien et américain, donc la constitution de nouvelles équipes pour de nouvelles entreprises est notre priorité pour le moment.

Quel type de vivier de talents cherchez-vous à embaucher et pourquoi ?



Nous recherchons des développeurs et des architectes intelligents qui ont la passion d’apprendre et de défendre l’IA/ML. Ce serait génial s’ils travaillent déjà dans l’IA/ML. Nous cherchons également à embaucher des personnes venant de congé sabbatique afin qu’elles puissent nous rejoindre et acquérir de l’expérience en matière de nouvelles technologies. Nous accueillons également des personnes qui ont une solide expérience du côté instrumentation de l’IoT et qui souhaitent explorer le côté logiciel de celui-ci.

Amit Singh, PDG, Teliolabs

Comment le covid a-t-il impacté votre embauche sur le marché américain et indien ?



Covid a rendu cher le vivier de talents en Inde. Dans le même temps, Covid a fait du travail à distance une bonne option et a ouvert des options de modèle de fonctionnement à proximité. Bien que nous réduisions le coût des sièges, nous l’utilisons pour l’acquisition de talents. Le scénario d’embauche informatique est le même partout dans le monde, par conséquent, aux États-Unis ou en Inde, le coût d’acquisition de talents est devenu élevé. L’embauche est toujours en cours en Inde, aux États-Unis, nous recherchons toujours des partenaires.

Pouvez-vous nous expliquer le type de travail que vous effectuez et dans quels secteurs ?



Nous fournissons des solutions AI/ML dans le domaine des télécommunications et de l’IoT. Dans les télécommunications, nous avons une très forte expertise en OSS/BSS et dans l’IOT, nous nous concentrons sur la recharge de véhicules électriques, les appareils grand public et l’IoT industriel. Nous travaillons avec de nombreux fournisseurs de services de communication et entreprises tirant parti de la puissance de l’IA/ML et alimentons Rikarica dans l’espace de recharge de véhicules électriques. En ce qui concerne les technologies de niche, nous travaillons sur les opérations de données et les MLOps, qui sont toujours un mot à la mode pour beaucoup et nous faisons également des progrès dans cette direction.

Quels sont les projets futurs de l’entreprise en termes d’embauche et d’expansion?



En raison de la demande dans le domaine de la technologie, nous envisageons de doubler nos effectifs au cours des 6 prochains mois pour répondre à la demande croissante de solutions d’IA dans les télécommunications et l’IoT. Nous collaborons avec des partenaires aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient pour mettre ces solutions à la disposition des fournisseurs de services de communication et des entreprises de petite et moyenne taille. En plus d’aller aux États-Unis, nous recherchons des opportunités de croissance à l’intérieur du pays car il existe de solides arguments et un besoin de plates-formes compatibles IoT pour créer des solutions plus intelligentes pour les entreprises de tailles variées.

