Scénarios du désir de Benjamin Pavard de passer au poste de défenseur central au Bayern Munich

in

Nous avons entendu dire que le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard souhaite passer au poste d’arrière central – le poste pour lequel il a été initialement signé – et qu’un changement de position ne peut se produire que lorsque les Bavarois trouvent un arrière droit approprié.

Alors… quels sont les scénarios sur la façon dont tout cela pourrait se dérouler ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Sujet: Benjamin Pavard

Fin du contrat : 2024

Valorisation de Transfermarkt : 35 millions d’euros

Scénario #1 — Au revoir, au revoir Benji

Le Bayern Munch est chargé à l’arrière central et Josip Stanisic s’est montré très prometteur à l’arrière droit. Les Bavarois cherchant à générer des revenus, il n’est pas exclu que le Bayern Munich tente de vendre Pavard l’été prochain, confie le travail à Stanisic et cherche un vétéran pour renforcer le poste.

Scénario n°2 — Attends, cow-boy, pourquoi ne restes-tu pas dans les parages ?

Bien que la défense soit actuellement chargée, Niklas Süle se dirige vers le libre arbitre et augmente sa valeur à chaque fois qu’il prend le terrain. Si le Bayern Munich et Süle ne parviennent pas à s’entendre, le grand gars pourrait être vendu cet hiver ou il pourrait partir gratuitement l’été prochain. Si l’une de ces choses se produisait, Pavard pourrait facilement faire la transition vers le défenseur central, tandis que Stanisic et un vétéran à déterminer ancrent la position pour la saison 2022/2023.

Scénario n°3 — Laissez-le rouler

Le Bayern Munich pourrait également choisir de continuer jusqu’après la saison 2022/2023. Les Bavarois pourraient ne pas être désireux de dépenser de l’argent pour un arrière droit à ce stade et pourraient repousser cette décision jusqu’après la saison 2022/2023. D’ici là, le Bayern Munich pourrait utiliser ses fonds disponibles sur d’autres postes ou d’autres joueurs qu’il convoite (Erling Haaland ? Timo Werner ? Florian Neuhaus ? Antonio Rüdiger ? Federico Chiesa ? Callum Hudson-Odoi ?), tout en travaillant également pour avoir Chris Richards. retour au Bayern Munich pour opérer dans ce double rôle d’arrière central et d’arrière droit de réserve.

Sondage

Quel scénario aimeriez-vous voir s’entraîner avec Benjamin Pavard au Bayern Munich ?

0%

Scénario #1 — Au revoir, au revoir Benji (0 votes)

0%

Scénario n°2 — Attends, cow-boy, pourquoi ne restes-tu pas dans les parages ? (0 voix)

0%

Scénario #3 — Laissez-le rouler (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant