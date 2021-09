Scène et leadership pour Valverde en Sicile

30/09/2021 à 16h49 CEST

L’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), avec une chute incluse après avoir franchi la ligne d’arrivée, est revenu pour donner une leçon de cyclisme, remportant avec une attaque près de la ligne la troisième étape du Giro de Sicilia disputée entre Termini Imerese et Caronia, longue de 180 kilomètres, dans laquelle il également mis sur le maillot de leader.

Chute sans conséquences, mais terrible frayeur de Valverde, qui à 41 ans a encore démontré le cyclisme qu’il a dans les jambes, remportant avec autorité la troisième victoire de l’année, la 130 de sa carrière professionnelle.

Valverde, qui il s’est cassé la clavicule lors du dernier Tour d’Espagne, a parfaitement récupéré, comme l’a démontré en levant les bras en Sicile, attaquant comme dans ses meilleurs moments au moment décisif. Il s’impose avec un temps de 4h.42.29, devant Alesandro Covi (UAE Emirates) et le Colombien Jhonatan Restrepo (Androni).

“Je suis très content de la victoire, mais je préfère ne pas gagner et ne pas tomber. Il semble que lorsque vous commencez avec les chutes, vous ne savez pas quand elles viendront. C’est vrai qu’aujourd’hui nous sommes sortis pour gagner l’étape et Nous y sommes parvenus. Voyons comment je dors et demain résister pour voir si je peux prendre la course », a déclaré Valverde à la ligne d’arrivée, toujours avec le choc dans son corps après une vilaine chute.

Le cycliste murcien, champion du monde en 2018, a pris la tête avec 7 secondes sur Covi et 9 sur Restrepo en l’absence d’une seule journée pour la fin de l’épreuve sicilienne.

Une étape compliquée avec 5 montées et une arrivée haute qui a accumulé 3 330 mètres de dénivelé. Movistar est venu jouer avec la carte de Valverde et a fait mouche. L’équipe espagnole a parfaitement maîtrisé les 50 derniers kilomètres.

La montée vers Caronia (3,6 km à 5,6 %) a conduit à la ligne d’arrivée. C’était le point clé et décisif. Le rythme de Movistar contrôlant l’avant pour Valverde a réduit le groupe à environ 30 coureurs. Rojas a fait la première sélection et Villella la seconde, avec seulement 15 coureurs pour la victoire.

McNulty (UAE Emirates) a attaqué, puis Antonio Nibali, avec son frère Vincenzo avec le rêve de gagner à domicile, mais Movistar avait une stratégie claire. Au moment marqué, à environ 250 mètres de la ligne d’arrivée, Valverde s’est tendu, a pris quelques mètres d’avance et est arrivé célébrant son troisième succès de la saison, après le GP d’Indurain et une étape du Dauphiné.

Puis le choc. Valverde a franchi le but, dans une courbe il a regardé en arrière et est tombé spectaculairement. Heureusement, il s’est relevé et n’a subi aucun dommage majeur. Un retour heureux, quoique cahoteux.

Demain, la quatrième et dernière étape se déroulera entre Sant’Agata di Militello Mascali 180 km.