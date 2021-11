« Scène extraordinaire »: le Congrès s’énerve alors que les ministres du BJP sautent l’événement du Parlement pour marquer l’anniversaire de la naissance de Nehru

Le Gand Old Party a déclaré que même le président du Lok Sabha, Om Birla, et le président du Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, avaient sauté la fonction.

L’absence des ministres centraux à une fonction traditionnelle au Parlement pour marquer l’anniversaire de la naissance du premier Premier ministre indien Jawaharlal Nehru a laissé le Congrès fulminer dimanche. Le Gand Old Party a déclaré que même le président du Lok Sabha, Om Birla, et le président du Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, avaient sauté la fonction.

« Scène extraordinaire aujourd’hui au Parlement lors de la fonction traditionnelle pour marquer l’anniversaire de naissance de ceux dont les portraits ornent le hall central. L’orateur Lok Sabha est absent. Le président Rajya Sabha est absent. Pas un seul ministre présent. Est-ce que ça peut devenir plus atroce que ça ?! » a tweeté le haut responsable du Congrès, Jairam Ramesh.

Le jour de la naissance de Nehru, des hommages floraux sont rendus chaque année à son portrait dans le hall central du Parlement. Ce matin, la fonction a été suivie par le ministre d’État au ministère des Micro, petites et moyennes entreprises, Bhanu Pratap Singh Verma. En outre, le chef de l’opposition au Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, la chef du Congrès Sonia Gandhi et d’autres membres du Parlement étaient présents.

Le portrait de Nehru a été dévoilé par le président indien de l’époque, le Dr S Radhakrishnan, dans le hall central du Parlement le 5 mai 1966.

Sonia Gandhi a offert des hommages floraux à Shanti Vana à New Delhi, tandis que plusieurs chefs de parti ont rendu des hommages élogieux sur les réseaux sociaux au pilier du Congrès.

L’ancien chef du Congrès, Rahul Gandhi, a publié une citation de Nehru – « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une génération de paix » – et a déclaré se souvenir du premier Premier ministre indien qui attachait une grande importance à la vérité, à l’unité et à la paix.

Pendant ce temps, le Premier ministre Narendra Modi et le vice-président Venkaiah Naidu se sont rendus sur Twitter pour rendre hommage au Premier ministre le plus ancien du pays.

