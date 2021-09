Scènes de crédit, expliquées avec des théories et des analyses de fans

Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été un énorme succès, les critiques et les fans de Marvel embrassant le film de manière considérable. Le film a présenté une poignée de nouveaux personnages, dont Shang-Chi (Simu Liu), Xialing (Meng’er Zhang), Xu Wenwu (Tony Chiu-Wai Leung), Katy (Awkwafina) et Ying Nan (Michelle Yeoh).

Le film semblait parfaitement mélanger le genre de film d’arts martiaux dans le MCU avec une expérience cinématographique explosive et colorée. C’était un vrai délice et une véritable célébration d’un super-héros asiatique. Mais même lorsque le film était terminé, il avait plus à offrir. Shang-Chi avait deux scènes de crédit. Décomposons-les en détail.

Un mot de Attention, cela comprendra spoilers du film avec quelques spoilers de Falcon et The Winter Soldier et Endgame. Si vous ne voulez pas voir ces informations, il est temps de quitter l’article.

Que s’est-il réellement passé ? Shang-Chi et Katy se retrouvent dans ce qui semble être la bibliothèque de Wong ou le Sanctum Sanctorum du docteur Strange. Ils examinent les dix anneaux avec l’aide de Bruce Banner (Mark Ruffalo), Captain Marvel (Brie Larson) et « Rhodey » Rhodes (Don Cheadle). Aucun d’entre eux ne peut comprendre d’où viennent les anneaux, mais ils suggèrent qu’ils ont l’air vieux – très vieux. Ils suggèrent également que les anneaux sont une sorte de balise. Banner souhaite la bienvenue au couple «au cirque» et Wong dit que leur vie changera pour toujours.

Ce que cela veut dire: Shang-Chi est un vengeur. Et apparemment, Katy va aussi aider. Pendant ce temps, je me demandais : pourquoi diable Xialing n’est-il pas à cette réunion ? On pensait qu’elle fermait l’opération de son père : les dix anneaux. (Plus d’informations dans une seconde.) Mais elle a clairement un potentiel Avenger, n’est-ce pas ? Elle devrait traîner avec cet équipage.

Et les théories des fans !? Injectez les théories des fans IN. À. MA. VEINES!

Ma première pensée : et si les Dix Anneaux étaient un artefact des Déviants ou des Célestes ? Les Deviants apparaissent dans le prochain film Marvel, Eternals. (Si vous ne savez pas qui sont les déviants ou les éternels, nous avons ce qu’il vous faut ici.) Les anneaux pourraient-ils être un phare et/ou un artefact déviant qui les mènerait sur terre, où ils seraient en conflit avec les éternels ? Juste en train de cracher ici. D’autres personnes ont suggéré que cette balise remonte à Kang The Conqueror, un personnage nommé “The Beyonder” ou The Fantastic Four. Dans un article de blog pour Vulture, l’écrivain Savannah Salazar suggère que les Anneaux pourraient être une arme du futur. Maintenant que Marvel explore le multivers et le voyage dans le temps, il est possible que l’artefact provienne d’une société humaine plus avancée, même si Wenwu l’a trouvé il y a 1 000 ans. Incroyable, je sais. L’absence du Docteur Strange était un peu surprenante. Ce film se déroule en 2023 (post-blip). Et pourtant, nous ne voyons pas Steven. Je n’ai pas vraiment de théorie ici, sauf pour noter que l’absence de Strange est étrange. Et nous avons vu pour la dernière fois Strange, il était dans la bande-annonce de Spider-Man agissant comme un idiot et jouant avec le multivers parce que Peter Parker ne veut pas que le monde connaisse son identité. Quelque chose ne va pas, non ? Pensée latérale : Pourquoi Banner est-il à nouveau un humain ? Il semblait s’être fait définitivement Smart Hulk. La fronde indique qu’il guérit toujours du claquement du Gauntlet dans Endgame. Il est clairement passé de Banner à Smart Hulk à Banner.

Que s’est-il réellement passé ? Nous avons donc fait allusion à cette scène en détaillant la précédente. Xialing était censé fermer l’opération de Wenwu. Cette scène révèle qu’elle l’avait plutôt réorganisée. The Ten Rings a une nouvelle ambiance, mettant l’accent sur les combattantes. Xialing a également autorisé les graffitis sur tous les murs. C’est similaire, mais différent.

Ce que cela veut dire: Xialing n’est pas seulement un puissant combattant. Elle est un acteur de premier plan dans le monde géopolitique du MCU. La seule question est de savoir si elle va être un agent du bien, du mal ou les deux.

Et les théories des fans !? PLUS DE THÉORIES DE FAN !!

Vous vous souvenez quand Sharon Carter – qui s’est révélée plus tard être le Power Broker – est au téléphone à la fin de Falcon in the Winter Solider avec un client potentiel ? Et si Xialing était ce client ? Le film Black Widow parle en partie de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) libérant un groupe de jeunes femmes assassines du programme Black Widow. Ces femmes s’opposeraient-elles au groupe de Xialing ? Les Black Widows rejoindraient-elles Xialing ? L’essentiel : Xialing a beaucoup de pouvoir. Et étant donné que Shang-Chi prend clairement le parti du «bien» avec les Avengers, il est facile d’imaginer Xialing jouer le rôle de méchant – ou simplement de quelqu’un de plus indifférent à la moralité.