Scènes de sexe et nudité les plus chaudes sur Netflix

‘Orange est le nouveau noir’

Orange Is the New Black, dois-je en dire plus ? Je suis sûr que nous avons tous déjà vu au moins un épisode, et si ce n’est pas le cas, vous devez savoir à ce stade qu’il y a toujours quelqu’un qui tombe sur quelqu’un d’autre. L’émission parle de ce qui se passe dans une prison pour femmes, et bien sûr, il y a beaucoup de sexe lesbien torride.

La partie la plus chaude :

Je respecte que Piper et Alex, un couple qui a fait de mauvaises choses et qui en paient maintenant les conséquences ensemble en prison, sont les personnages principaux de la série. Mais malgré le fait qu’ils aient des scènes de sexe assez chaudes, mon préféré est n’importe quoi entre Nicky et Lorna, mon OTP pour toujours.