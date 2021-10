Scènes du comté de Loudoun | Ligne électrique

Le comté de Loudoun, en Virginie, semble être devenu l’épicentre de la bataille politique scolaire au sein de nos guerres culturelles. Les événements de ce comté jouent également un rôle dans les prochaines élections au poste de gouverneur de Virginie – du moins j’espère qu’ils le feront. Ce message concerne deux développements du comté de Loudoun qui ont été signalés ailleurs, mais qui ont peut-être échappé à l’attention générale.

Article: The Daily Caller rapporte que le comté de Loudoun exige des parents qu’ils signent un accord de non-divulgation avant de les laisser voir un programme qui lui est fourni par « Second Step ». Une partie du programme de Second Step aborde « l’antiracisme », un terme inventé par l’activiste radical raciste Ibram X. Kendi. Il fournit également un « langage commun » pour « créer un changement systématique durable ». Le programme emprunte également à « Learning for Justice », la branche éducative du Southern Poverty Law Center de gauche radicale.

Comme condition à la révision du programme – ce qui devrait être un droit parental inconditionnel – les parents doivent convenir que la présentation du matériel n’est « pas un événement public » et que « la copie, la diffusion ou l’enregistrement de quelque nature que ce soit est interdit ». Selon le Daily Caller, la présentation du programme doit être en personne. Le Daily Caller rapporte également que l’accord entre le district scolaire et Second Step vise à exempter le programme des demandes de la Virginia Freedom of Information Act.

Le programme Second Step est utilisé dans d’autres juridictions à travers le pays. Un aperçu de son radicalisme vient d’un enseignant de l’Utah qui a démissionné plutôt que d’y soumettre ses élèves. L’enseignant, Sam Crowly, a déclaré qu’il ne pouvait pas « en toute conscience » présenter du matériel qui « enseigne aux élèves que leur parents sont des « obstacles » à leurs objectifs, du matériel qui contient de la propagande et encourage les étudiants à devenir des militants. » (Je souligne)

Pas étonnant que Second Step et le comté de Loudoun veuillent limiter la capacité des parents à voir le programme.

Article: Ce ne sont pas seulement les parents du comté de Loudoun qui sont bouleversés et enragés par ce qui se passe dans les écoles publiques. Les étudiants du comté, environ 2 500 d’entre eux, sont sortis plus tôt cette semaine. Ils protestaient contre l’agression sexuelle de deux étudiantes dans les toilettes des filles par un garçon habillé en fille et contre la tentative du système scolaire de dissimuler les crimes. Après la première agression, le système scolaire a placé le délinquant dans une deuxième école du comté, où il a commis la deuxième agression.

Les débrayages ont duré dix minutes.

Des images du lycée Broad Run à Ashburn, en Virginie, où l’une des agressions sexuelles a eu lieu plus tôt ce mois-ci, montrent des élèves criant : « Le comté de Loudoun protège les violeurs ! et, « Pourquoi personne ne nous l’a dit? »

La réponse à cette question, j’en suis presque sûr, est que le système scolaire voulait protéger sa politique selon laquelle les garçons peuvent utiliser les toilettes des filles.