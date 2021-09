‘Scènes d’un mariage’, la série qui réfléchit sur le mariage

Nous discutons avec Jessica Chastain et Oscar Isaac, ainsi que le réalisateur et créateur de la série, Hagaï Lévi, qui nous a parlé de ce projet désormais disponible sur HBO Max.

Ce couple est différent du Bergman original : c’est plus moderne, ce n’est pas un salaud et c’est un mec qui a du succès, mais les problèmes sont les mêmes…

Hagaï Lévi: Non, ce ne sont pas les mêmes problèmes. Cette série a été réalisée près de 50 ans après celle de Bergman. En tant qu’êtres humains, nous sommes plus conscients des possibilités de séparation, d’autres types de relations. Mais, c’est incroyable que 50 ans plus tard nous voulons toujours les mêmes choses et souffrons des mêmes choses.

Quelle relation y avait-il avec la famille d’Ingmar Bergman pour réaliser cette nouvelle version ?

HL: Je dois tout à Daniel Bergman, un de ses fils. C’est lui qui m’a approché, celui qui voulait que je fasse ce projet et celui qui m’a fait confiance même si je ne suis ni suédois ni américain, mais israélien. Daniel m’a approché après avoir présenté (la série) In Treatment in Sweden et j’ai mentionné que Scenes from a Marriage avait eu une grande influence sur cette série.

Ensuite, il m’a envoyé un e-mail et c’est ainsi que nous avons commencé le processus. Son objectif principal dans ce projet était d’accorder une attention particulière aux enfants. Je comprends que ce n’était pas facile d’être le fils d’Ingmar Bergman et il voulait montrer le prix que paient les enfants (dans une séparation), quelque chose que dans l’original, vous ne savez même pas qu’il y a des enfants impliqués. Daniel est une figure très importante dans cette production.

Le couple principal entre en crise lorsqu’elle ne veut plus continuer et qu’il s’accroche à la relation. (Avec l’aimable autorisation de HBO Max.)

Pensez-vous que la série explore la nouvelle masculinité ?

Oscar Isaac: Oui. Bien que Jonathan se présente comme le bêta et non comme l’alpha, en réalité c’est lui qui parle le plus, celui qui se montre, et aussi, quand on se présente comme le plus invincible c’est quand on est le plus vulnérable . Au début de la série il sent qu’il fait tout bien, c’est le type qui reste à la maison, qui travaille, que sa femme est très heureuse. Et bien sûr, c’est quand quelque chose d’horrible se produit.