Scènes laides à Turf Moor alors que les fans d’Arsenal et de Burnley s’affrontent à temps plein après la victoire sur coup franc de Martin Odegaard

in

Des scènes laides ont éclaté à Turf Moor alors que les fans d’Arsenal et de Burnley se sont affrontés au coup de sifflet à temps plein dimanche après-midi.

Les Gunners ont remporté une victoire 1-0 grâce au coup franc de Martin Odegaard et à un affichage résilient d’Aaron Ramsdale, mais il a été quelque peu aigri par les affrontements à la fin.

.

Les fans d’Arsenal et de Burnley se sont affrontés à plein temps à Turf Moor

On ne sait pas ce qui a déclenché les ennuis, mais les deux groupes de fans semblaient se narguer et des boissons ont été jetées à travers la barrière.

Les stewards se sont précipités pour désamorcer la situation, qui a commencé après que les visiteurs soient venus remercier les supporters qui avaient fait le voyage de Londres au Lancashire.

Selon Football London, les ennuis ont commencé lorsque les supporters locaux ont commencé à jeter des bouteilles sur les supporters itinérants d’Arsenal.

.

Les rapports suggèrent que les problèmes ont commencé lorsque les fans de Burnley ont jeté des bouteilles sur les visiteurs

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CRISTIANO RONALDO POUR MARQUER CONTRE WEST HAM À TOUT MOMENT À LA COTE DE 30/1

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les plus grands sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.