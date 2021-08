“Scènes laides” au Tottenham Hotspur Stadium alors que plusieurs fans des Spurs envahissent le terrain et qu’il y a des échauffourées à l’extérieur avec des supporters de Man City tirant la bannière du drapeau arc-en-ciel

in

Ce fut un après-midi mitigé pour les fans de football au Tottenham Hotspur Stadium dimanche après-midi.

Pendant le match, les supporters ont montré pourquoi la Premier League avait manqué des stades bondés car il y avait de grandes scènes de célébration avec les Spurs battant Man City 1-0.

Le meilleur des fans de football était visible pendant le match alors que Tottenham a remporté une énorme victoire sur les champions

Fans sur le terrain et supporters de Man City protestant avec leurs propres joueurs – les fans de City ont également détaché le drapeau @SpursLGBT dans le coin le plus éloigné. Tout est devenu un peu méchant et méchant à la fin – blessure à Gundogan également pic.twitter.com/cKg2wBeTMA – Faye Carruthers (@FayeCarruthers) 15 août 2021

Cependant, cela a changé dans certaines sections du terrain lorsque le coup de sifflet à plein temps a retenti.

Faye Curruthers était au stade pour talkSPORT et nous a apporté des mises à jour en direct sur les événements malheureux après le match alors qu’un certain nombre de fans ont fait irruption sur le terrain, d’autres ont eu du mal avec le personnel de sécurité et certains ont abattu un drapeau arc-en-ciel des Spurs à l’extérieur.

“Il y a un [pitch] envahisseur, il y en a toujours un, n’est-ce pas ? Curruthers a commencé.

« Il est battu par les stewards au moment où nous parlons. C’est décevant de voir qu’en fait il y en a deux là-bas, un jeune garçon aussi.

« Maintenant, il y a un autre envahisseur de terrain, qu’est-ce qui ne va pas avec ces gens ?

« En fait, il y en a deux autres – l’un a un drapeau et l’autre essaie de se couvrir le visage – trop tard mon pote, il y a tellement de caméras ici que je pense que tu aurais déjà été pris.

Plusieurs envahisseurs de terrain ont dû être escortés à temps plein

Un enfant est entré sur le terrain et s’est approché des joueurs

« C’est décevant du point de vue de la sécurité de Tottenham, je dirais, malheureusement, quatre personnes entrent sur le terrain.

“Et maintenant, il y a aussi une petite bagarre dans le coin, ce qui est vraiment, vraiment décevant à voir avec les fans de Manchester City là-bas.

«Ils ont également déployé l’un des drapeaux des Spurs LGBT fiers Lilywhites dans le coin le plus éloigné, ils ont essayé de le faire descendre alors qu’ils partaient.

“Quelques fans de City ont été expulsés et des informations font état d’un autre venant protester vers la fin avec Fernandinho et Gundogan.

“Des scènes laides à la fin de ce match, ce qui est dommage car Tottenham méritait bien la victoire 1-0.”

Les fans à l’extérieur ont délié une bannière de drapeau arc-en-ciel…

… qui est tombé en conséquence

L’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, a condamné les scènes et a insisté sur le fait que “ce n’est pas pour cela que les fans sont de retour dans les stades” après si longtemps.

L’animateur de talkSPORT a déclaré lors de l’émission Boot Room du dimanche : « Ce n’est pas ce que vous voulez voir à la fin du match.

«Les fans sont de retour dans les stades et ce fut une performance fantastique des Spurs, et puis évidemment, nous avons ce genre de scènes laides.

“Ce n’est pas bon, nous ne voulons pas voir ça et ce n’est pas pour cela que les fans retournent dans les stades.”

L’ancien as de la Premier League, Darren Ambrose, a ajouté: “Vous avez passé si longtemps hors des stades, et revenir et le premier match que vous regardez pour le faire, ce n’est tout simplement pas ce que vous voulez voir.

“C’était un bon match, c’était de bonne humeur et pour le gâcher à la fin, la minorité, ce n’est pas bon.”

