Scènes non coupées de Pulp Fiction sur OpenSea, Warner Bros lance des NFT ‘Red Pill’ pour Matrix Resurrections

Scènes non coupées de la vente aux enchères de «Pulp Fiction» sur OpenSea, Warner Bros lançant des NFT «Red Pill» pour The Matrix Resurrections

AnTy3 novembre 2021

Quentin Tarantino rejoint le monde des jetons non fongibles (NFT).

Cette semaine, le réalisateur et scénariste primé a annoncé qu’il vendait aux enchères sept scènes non coupées de « Pulp Fiction » en tant que NFT. La collection qui comprendra également des scripts manuscrits originaux du film et des commentaires audio exclusifs de Tarantino sera mise aux enchères sur le marché NFT OpenSea.

Ces NFT sont construits sur un écosystème de blockchain axé sur la confidentialité appelé le réseau secret. Cela signifie que le contenu des NFT uniques «Pulp Fiction» et d’autres mis aux enchères sur la plate-forme ne sera visible que par les propriétaires de ces NFT.

Prétendant être la première blockchain avec des contrats intelligents préservant la confidentialité, le réseau secret prend en charge les métadonnées privées et publiques.

En tant que tel, Secret NFT protégera le contenu inédit de «Pulp Fiction» de Tarantino ainsi que l’identité de leurs éventuels propriétaires. Tarantino, dans un communiqué, a déclaré :

« Je suis ravi de présenter ces scènes exclusives de ‘Pulp Fiction’ aux fans. Secret Network et Secret NFT offrent un tout nouveau monde de connexion entre fans et artistes et je suis ravi d’en faire partie.

Un autre point de contact pour les fans à engager

Cette tendance de Holywood à sauter dans le train NFT a augmenté tout au long de 2021 alors que les NFT ont explosé en popularité et ont été vendus pour des millions de dollars pièce. Récemment, MGM s’est associé à VeVe pour lancer des NFT pour « No Time to Die », ce qui en fait le premier film de James Bond avec des objets de collection numériques, et avant cela, le célèbre cinéaste David Lynch a collaboré avec Interpol pour NFT.

Cette semaine, un autre grand nom s’est joint à nous – The Matrix. Alors que le film fait son retour avec The Matrix Resurrections, la plate-forme sociale NFT Nifty lancera 100 000 avatars sur le thème du film avec une fonctionnalité spéciale « Red Pill ».

Les avatars seront mis en vente à partir du 30 novembre pour 50 $ chacun, et les acheteurs pourront choisir entre une pilule rouge ou un billet bleu. Si les acheteurs choisissent la pilule bleue, le personnage de leur avatar restera dans la matrice, et si la pilule rouge est choisie, leur avatar se transforme en combattant de la résistance.

« Nous pensons vraiment que le thème, l’identité numérique et le choix, et posséder cette identité, résonnent avec les thèmes de la franchise The Matrix », a déclaré Jeff Marsilio, PDG et co-fondateur de Nifty’s, à THR.

Pam Lifford, présidente de Warner Bros. Consumer Products, a qualifié les NFT d' »autre point de contact pour les fans ».

« Si vous pensez à toutes les façons dont les fans de contenu peuvent interagir avec leurs personnages et histoires préférés en 2021 – magasins de détail, parcs à thème, médias sociaux, objets de collection, boutiques en ligne – l’art numérique et les objets de collection figurent certainement sur cette liste maintenant. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.