scepticisme quant à l’adoption au Salvador ⋆ Crypto nouveaux médias

Bitcoin deviendra officiellement et effectivement monnaie légale au Salvador la semaine prochaine.

https://twitter.com/DocumentingBTC/status/1433225751748112387

Le pays n’a pas eu sa propre monnaie nationale depuis un certain temps et utilise en fait le dollar américain comme monnaie commune. Récemment, cependant, de plus en plus de Salvadoriens utilisent encore le bitcoin, en particulier pour les envois d’argent de l’étranger, qui représentent une très grande partie du PIB national.

Cours légal du Bitcoin au Salvador

Ainsi, à partir de la semaine prochaine, le pays aura deux monnaies ayant cours légal, à savoir le dollar américain et le BTC.

Cependant, il y a encore beaucoup de gens qui sceptique sur cette décision novatrice et curieuse.

The Guardian rapporte qu’un certain nombre de défis technologiques, financiers et criminels menacent faire dérailler le plan du président Nayib Bukele pour sortir l’économie du pays de ses eaux agitées actuelles sur la vague des crypto-monnaies.

Bien que cela semble être le plan, la simple introduction du bitcoin comme monnaie légale dans le pays ne doit pas nécessairement produire de tels résultats.

C’est-à-dire qu’une distinction claire doit être faite entre ce que veut le dirigeant politique actuel du pays et ce que veulent les citoyens, et entre l’inévitable récit déformé de la propagande politique et la description des conditions de vie réelles des Salvadoriens.

En d’autres termes, les politiciens vont et viennent, et toute campagne de propagande politique a forcément une fin (souvent courte), mais Bitcoin reste. Par conséquent, plutôt que de se concentrer sur le succès possible de l’initiative politique de Bukele, il faudrait plutôt se concentrer sur les effets réels à long terme d’une telle décision, qui est en fait complètement en dehors de la carrière politique de l’actuel président.

Les risques liés au Bitcoin

Quoi qu’il en soit, le défi est là, et il est réel, car le pays souffre encore trop souvent de coupures de courant qui rendent les monnaies numériques complètement inutilisables. Cependant, cela s’applique également aux dollars américains, à moins que des billets et des pièces physiques ne soient utilisés.

Un autre problème est le volatilité du prix du BTC en dollars, qui pour l’instant ne peut être résolu qu’en autorisant des échanges très rapides de bitcoins en dollars.

De nombreux problèmes liés à l’utilisation concrète au quotidien des BTC ont déjà des solutions, mais il est difficile d’imaginer qu’il serait facile de les adopter dans un pays comme le Salvador. Cela prendra probablement simplement du temps, et il ne faut pas s’attendre à ce que tout se passe bien dès le premier instant.

Certains sont objectivement difficiles à résoudre, comme ceux liés à la risque de transformer le pays en centre de blanchiment d’argent.

L’économiste local Ricardo Castañeda, par exemple, affirme que le président n’a pas pleinement compris les implications de la nouvelle loi rendant le bitcoin monnaie légale dans le pays, et en particulier le risque de “convertir le pays en un paradis pour le blanchiment d’argent”.

D’autre part, l’Amérique centrale est déjà largement connue pour être peuplée de plusieurs paradis fiscals, et El Salvador ne pouvait pas faire exception.

En outre, le Guardian rapporte également que le cadre réglementaire pour la mise en œuvre de la loi n’a pas encore été publié, et il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait y avoir des retards. En outre, Moody’s a dégradé la dette du Salvador en raison des craintes d’une « gouvernance affaiblie », et le FMI, qui est censé fournir un prêt de 1 milliard de dollars, est sceptique.

Dans de tels cas, cependant, il est tout à fait normal qu’il y ait du scepticisme, car l’incertitude et la nouveauté absolue génèrent toujours inévitablement des doutes, et donc des craintes.

La réaction de la population

Cela dit, on estime qu’environ les deux tiers des habitants du pays ne sont pas disposés à accepter le BTC comme moyen de paiement, du moins pour l’instant.

Mais en regardant la situation d’un autre point de vue, le fait que plus de 30% de la population soit disposée à accepter le bitcoin, et que déjà beaucoup l’utilisent pour envoyer des fonds depuis l’étranger, semble en fait indiquer une possible bon départ, c’est-à-dire un premier pas petit mais significatif sur un chemin qui s’annonce long et tortueux, mais absolument viable.

Il serait probablement erroné de juger cette initiative avant même qu’elle n’ait été mise en pratique, et ce serait peut-être une bonne idée d’attendre au moins quelques mois avant de porter un quelconque jugement sur elle, notamment parce que Bitcoin a dans le passé réussi à surprendre à plusieurs reprises en allant bien au-delà des attentes des sceptiques.