M. Javid a été nommé nouveau secrétaire à la Santé, après la démission de Matt Hancock du Cabinet samedi, à la suite de révélations selon lesquelles il avait enfreint les règles de distanciation sociale en embrassant un collègue. S’adressant aux journalistes dimanche, il a félicité son prédécesseur, affirmant qu’il avait “beaucoup accompli” dans le rôle et qu’il avait encore “plus à offrir dans la vie publique”. Le nouveau secrétaire à la Santé a souligné que sa priorité immédiate était de veiller à ce que “nous puissions revenir à la normale le plus tôt et le plus rapidement possible”.

M. Javid devrait adopter une approche différente de celle de son prédécesseur en ce qui concerne les blocages.

On pense qu’il tiendra davantage compte des coûts économiques et sociaux qui leur sont associés.

Une source proche de M. Javid a déclaré au Daily Telegraph que bien qu’il n’ait jamais critiqué les principes ou les horaires de verrouillage, il a souligné “des inquiétudes concernant les coûts et les effets de celui-ci”.

“Pas seulement économiquement, mais socialement. Pas seulement d’autres types d’effets sur la santé, mais des choses comme la violence domestique et la maltraitance des enfants, et même l’extrémisme”, a-t-il déclaré.

Le gouvernement a récemment pris la décision de reporter au 19 juillet l’étape 4 de la feuille de route hors confinement, en raison d’une augmentation des infections à Covid induite par la variante Delta.

La source a affirmé que le nouveau secrétaire à la Santé “chercherait et chercherait à justifier la fin (le verrouillage) dès que possible” et qu’il serait “extrêmement réticent à soutenir une prolongation”.

« L’inclinaison du meuble vient de changer considérablement. »

Cela survient alors que le président du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag) a déclaré que ce serait une erreur de lever les restrictions restantes avant le 19 juillet.

Dans une interview avec le Andrew Marr Show, Sir Peter Horby a déclaré : « Je pense que c’était une décision très sensée de le reporter de quatre semaines et je ne pense pas que nous devrions nous précipiter dans quoi que ce soit.

“Nous voulons vraiment nous assurer que nous pouvons lever toutes les restrictions et ne pas avoir à faire marche arrière du tout.”