Schaeffler sera neutre en carbone d’ici 2040 : Enthousiasmé par l’hybridation

Lors d’une récente interaction avec Express Mobility, Sanjeev Saxena, président, Automobile, Schaeffler Inde, a partagé le plan de l’entreprise sur l’hybridation de l’espace automobile indien et de devenir neutre en carbone d’ici 2040.

Mobilité express : partagez quelques chiffres sur le rythme de l’électrification en Inde dans les années à venir

Sanjeev : Nous avons fait nos estimations sur la base des scénarios de motorisation et des conditions géographiques. Donc, il y a un modèle nord-américain, un modèle européen, un modèle chinois et bien sûr le scénario indien local aussi. Dans le segment des voitures grand public, d’ici 2030, l’électrification sera encore à un chiffre. Chez Schaeffler, nous voyons une bonne part de 25 à 35 pour cent d’hybridation, alors que le reste du marché sera toujours ICE. Étant donné que tous les hybrides auront également un ICE, il y aura une amélioration continue de la technologie des moteurs à combustion interne.

Sur l’électrification, chaque entreprise pense très différemment, mais ces chiffres que nous avons partagés sont basés sur les entrées des clients et le marché que nous connaissons. Et c’est ce que nous croyons chez Schaeffler. Tout le monde parle du gouvernement, mais notre point est que le gouvernement a fait pas mal de choses en annonçant des subventions FAME, etc. De plus, les gens remettent maintenant en question l’électrification à 100% et recherchent des alternatives. L’hybridation est une alternative très forte, mais elle a encore certaines limites. En termes de deux-roues, la pénétration du marché sera beaucoup plus élevée. En fait, d’ici 2025, nous devrions avoir environ 4 millions de deux et trois roues électrifiés. Il y aura très peu de possibilités d’hybridation en deux et trois roues. Idéalement, le passage des ICE aux VE se fera.

Le gouvernement a annoncé que les voitures diesel de 10 ans peuvent désormais circuler sur les routes si elles sont modernisées et transformées en véhicules électriques. Qu’est-ce que cette annonce change et quel rôle cela va-t-il jouer dans ces chiffres dont vous venez de parler ?

Un vieux véhicule est un vieux véhicule. Imaginez combien de personnes voudraient conduire un véhicule de 10 ans. En raison de ces nouvelles politiques de modernisation, certaines personnes parient gros là-dessus. Je pense qu’il pourrait y avoir des changements dans ces chiffres, cependant, il n’y aura pas de changement majeur. Nous avons vu des gens convertir des scooters en pousse-pousse, et il existe un marché pour cela. De même, pour les e-rickshaws ou les petits véhicules utilitaires à trois roues, cela peut arriver. S’il y aura un marché pour les voitures de masse modernisées ? J’en doute.

Je crois que chez Schaeffler, vous avez des solutions pour convertir les voitures ICE en hybrides ?

Convertir des voitures ICE normales en hybrides, je ne le recommande pas car il y a beaucoup trop de changements nécessaires. Par conséquent, vous n’obtiendrez pas l’impact réel de l’hybridation. Mais oui, chez Schaeffler, nous avons de très bonnes solutions en matière d’hybridation. De plus, nous devons calculer le coût total de possession sur environ 10 ans. Aujourd’hui, les véhicules électriques ont une durée de vie de la batterie de 8 ans et ils représentent environ 50 à 60 % du coût global d’une voiture électrique. Alors, qu’adviendra-t-il de sa valeur de revente et de son marché de l’occasion ? Dans les hybrides, le coût de la batterie est inférieur à 1/4, et il a toujours la possibilité de continuer à fonctionner aux combustibles fossiles.

Est-il facile d’obtenir un module d’hybridation Schaeffler et de l’intégrer dans une plate-forme ou un modèle existant ?

C’est possible. Nous devrons apporter certains changements, mais cela peut être fait. Nous devrons regarder quel type d’hybridation ou dans quelle mesure vous regardez. Cependant, si l’on parle de rétrofit, pour l’instant, cela semble un peu éloigné de la réalité.

Maintenant, puisque c’est possible, quel pourcentage d’augmentation de prix est prévu pour adapter un hybride de niveau de base à une voiture existante ?

Cela dépendra de la taille de la voiture, du type de solution de batterie que nous envisageons, mais un incrément d’environ 20 à 25 % sera un nombre raisonnable. À long terme, si vous parlez du coût total de possession, cela a du sens.

Au cours des 3-4 prochaines années, de nombreux constructeurs automobiles proposeront des véhicules électriques grand public dans la fourchette de prix de Rs 10-15 lakh. Voyez-vous que nous pourrions sauter l’hybridation et passer aux véhicules électriques ?

Il y a certainement une possibilité que cela se produise. De nombreux constructeurs automobiles japonais et chinois ont intégré l’hybridation dans leur stratégie, mais les constructeurs indiens s’y opposent et disent qu’ils passeront directement à l’électrification.

En termes d’électrification ou d’hybridation, quel est le plus grand défi ou différence du marché indien par rapport aux autres marchés développés ?

Les défis et le parcours sont presque les mêmes. Tout dépend du moment où vous commencez et à quelle vitesse vous êtes capable de le faire. L’Inde a fait de très bons progrès au cours des quatre dernières années.

L’accent est mis sur le « Make in India », alors quelle est l’importance de l’ingénierie et du développement des solutions Schaeffler en Inde ?

Les technologies complexes sont généralement réalisées ailleurs. L’Inde est le pays au meilleur coût pour les logiciels, la conception et certaines activités de fabrication.

Quand voyez-vous pour les véhicules électriques grand public, la fabrication locale peut être effectuée ici, à l’exception des cellules de batterie ?

Ce n’est qu’une question de temps. Au cours des 4 à 5 prochaines années, nous pourrions également voir la fabrication se dérouler en Inde. Quand on parle de batteries, l’ennui c’est que l’investissement requis est assez élevé, dans un premier temps, des subventions pourraient devoir être accordées et éventuellement un marché libre entrera en jeu.

Quels types de perspectives d’affaires envisagez-vous dans les prochaines années ? Dans quelle mesure l’entreprise indienne pourrait-elle représenter en termes de chiffre d’affaires mondial ou de pourcentage de croissance que vous envisagez sur le marché indien ?

À l’heure actuelle, 5% de nos revenus totaux proviennent de l’Inde, et nous pensons que cela va augmenter. Nous grandissons à un rythme de 2 à 2,5 fois supérieur à ce que nous grandissons dans d’autres endroits.

L’Inde vise à devenir neutre en carbone d’ici 2070. Et si nous voulons y parvenir, nous trouverons diverses solutions, et l’économie de l’hydrogène est quelque chose que nous suivons de très près tant du point de vue indien que du point de vue de Schaeffler.

Schaeffler sera neutre en carbone d’ici 2040, et nous utiliserons 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2024.

