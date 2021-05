Schalke 04 bat l’Eintracht Francfort 4-3

15/05/2021 à 17:43 CEST

le Schalke a gagné 4-3 contre Francfort lors du match disputé ce samedi dans le Veltins-Arena. le Schalke 04 Il a abordé le match en voulant dépasser son score au classement après avoir subi une défaite 4-2 lors du match précédent contre Hoffenheim et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Eintracht Francfort a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Mayence 05. Après le match, l’équipe de Gelsenkirchen est dix-huitième à la fin du match, tandis que le Francfort est cinquième.

La rencontre a commencé de manière favorable pour l’équipe de Gelsenkirchen, qui a ouvert la lumière avec un objectif de Klaas Jan Huntelaar dans la 15e minute. Eintracht Francfort grâce à un objectif de André Silva à la 29e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a tracé le score avec un but de Evan N`Dicka à 51 minutes. Cependant, l’équipe locale a mis les tables en mettant le 2-2 par un but de Blendi Idrizi à 52 minutes. Il a noté plus tard le Schalke 04 à travers un objectif de Flick de Florian à la 60e minute qui a établi le 3-2. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un objectif de Matthew Hoppe à la minute 64 pour établir le 4-2 pour le Schalke. Mais plus tard, l’équipe de Francfort à la 72e minute a approché le tableau d’affichage par un double de André Silva, terminant le jeu avec un score de 4-3 à la lumière.

Le technicien de la Schalke, Dimitrios Grammozis, a donné accès au champ à Matthew Hoppe, Patience Goncalo, Henning Matriciani Oui Steven Skrzybski remplacer Mark Uth, Klaas Jan Huntelaar, Mehmet-Can Aydin Oui Blendi Idrizi, tandis que du côté du Francfort, Adolf Hutter remplacé Sebastian Rode, Ajdin Hrustic, Luka Jovic, Steven Zuber Oui Ragnar Ache pour Evan N`Dicka, Djibril truie, Daichi kamada, Amin younes Oui Tuta.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Timothy Chandler Oui Ragnar Ache.

Avec 16 points, le Schalke 04 de Dimitrios Grammozis se situait à la dix-huitième place du tableau général en fin de match, occupant une place de relégation en Deuxième Division, tandis que l’équipe dirigée par Adolf Hutter il a été placé à la cinquième place avec 57 points, en position d’accès à la Ligue Europa.

Le lendemain, l’équipe de Dimitrios Grammozis fera face à Eau de Cologne, Pendant ce temps, il Eintracht Francfort Adolf Hutter affrontera le SC Fribourg.

Fiche techniqueSchalke 04:Kevin Trapp, Martin Hinteregger, Evan N`Dicka, Tuta, Timothy Chandler, Makoto Hasebe, Djibril Sow, Filip Kostic, Daichi Kamada, Amin Younes et André SilvaEintracht Francfort:Ralf Fahrmann, Shkodran Mustafi, Bastian Oczipka, Salif Sané, Timo Becker, Blendi Idrizi, Florian Flick, Amine Harit, Mehmet-Can Aydin, Klaas Jan Huntelaar et Mark UthStade:Veltins-ArenaButs:Klaas Jan Huntelaar (1-0, min.15), André Silva (1-1, min.29), Evan N`Dicka (1-2, min.51), Blendi Idrizi (2-2, min.52) , Florian Flick (3-2, min.60), Matthew Hoppe (4-2, min.64) et André Silva (4-3, min.72)