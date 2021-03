Licencié cette saison: trois managers, un squad manager, un responsable de la performance et un responsable des sports et de la communication.

Non, ce n’est pas un pilote pour une série européenne particulièrement sensationnelle de The Apprentice; c’est quelque chose qui se passe dans un vrai club de football.

AFP Où diable commencez-vous avec les problèmes de Schalke cette saison?

Bundesliga C’était un autre jour à oublier pour Schalke samedi

Pas n’importe quel club, «les géants originaux du football allemand» – comme le dit Andy Brassell, expert du football européen pour talkSPORT.

Et les choses n’ont fait qu’empirer samedi lorsqu’ils ont été battus 5-0 par Wolfsburg, l’ancien joueur d’Arsenal Shkodran Mustafi étant en faute à deux reprises.

Schalke innove cette saison, mais pour toutes les mauvaises raisons. Ils ont établi un record de Bundesliga avec le plus d’entraîneurs en une saison (cinq) après le limogeage de Christian Gross fin février. Il a occupé ce poste pendant 64 jours.

Les attentes à la Veltins-Arena ne sont peut-être pas aussi élevées que celles du Bayern Munich, mais Brassell dit que les fans de talkSPORT.com exigent que les joueurs aient les « balles » pour jouer pour Schalke et s’exprimer sur le terrain.

«Il ne faut pas seulement du talent pour jouer pour Schalke, mais la mentalité et les fans exigent cette mentalité. Si les joueurs ne répondent pas à cette attente, les fans leur feront savoir », ajoute Brassell.

Les managers de Schalke cette saison David Wagner (1 juillet 2019-27 septembre 2020)

Manuel Baum (30 septembre 2020 – 18 décembre 2020)

Huub Stevens – concierge – (18 décembre 2020-22 décembre 2020)

Christian Gross (27 décembre 2020-28 février 2021)

Dimitros Grammozis (2 mars 2021 – présent)

Schalke est basé dans la région de la Ruhr en Allemagne, où le chômage est élevé, et «la plupart de leurs fans vivent sur la ligne du pain», Schalke FanClub Royaume-Uni Gregg Devine raconte talkSPORT.com.

Malgré toutes ces difficultés de la vie quotidienne, les fidèles de Schalke sont fidèles et, en temps normal, ils n’ont aucun problème à attirer plus de 60000 fans.

Getty Les fans de Schalke ont de grandes attentes de la part de leurs joueurs

Cependant, il y a eu un mauvais retour pour leur fidèle soutien cette saison. Une seule victoire en championnat voit Schalke ancré au bas de l’élite allemande et 11 points à la dérive d’une place de barrage de relégation.

Les résultats sont des incidents mauvais et peu recommandables impliquant des joueurs individuels – Nabil Bentaleb parmi eux – n’a guère aidé.

L’ancien directeur sportif Jochen Schneider (plus sur lui plus tard), a déclaré publiquement que Bentaleb ne jouerait plus jamais pour Schalke après avoir été suspendu pour des questions disciplinaires. Mais tel est le désespoir des choses, le club a été contraint de céder et l’ancien milieu de terrain de Tottenham rejouait un mois plus tard.

Getty Images – Getty Lors du dernier match en charge de Gross, Schalke a remporté un penalty à Stuttgart et Bentaleb a pris le ballon à Amine Harit

AFP ou concédants de licence Bentaleb l’a raté et Schalke a continué à perdre 5-1

Bentaleb n’est pas le seul exemple. Il y a eu des rapports faisant état d’une révolte de joueurs menée par leurs arrivées en janvier d’Arsenal, de Mustafi et de Sead Kolasinac, ce que le club nie, mais Mustafi ne l’a pas fait lorsque les médias l’ont informé.

Davies pense que le personnel de l’équipe est un gros problème car il se compose «d’un certain nombre de mercenaires», qui «volent leur vie».

« Il y a certains éléments de notre équipe qui sont bien payés, qui iront et perdront, se feront battre par le Borussia Dortmund 4-0 et publieront ensuite quelque chose sur Instagram d’eux vivant la vie de Riley », a ajouté Devine.

«Cela ne convient PAS aux fans de Schalke.»

Schalke FanClub Royaume-Uni Le fait que les fans ne soient pas autorisés à pénétrer dans le sol est probablement une petite consolation pour les joueurs de Schalke

Ce qui rend cette crise encore plus étonnante, c’est le fait que Schalke jouait en Ligue des champions il y a seulement deux saisons.

Ils ont été bien battus par Manchester City, mais atteindre les 16 derniers de la première compétition de clubs en Europe suggérait que l’avenir était radieux.

Mais ils ont reculé – et rapidement. Huit joueurs du onze de départ de Schalke contre City dans le match de Gelsenkirchen sont toujours dans les livres du club, il y a donc encore beaucoup de qualité au sein de leur équipe.

Seuls Daniel Caligiuri, Jeffrey Bruma et Weston McKennie ne sont plus à Schalke

Le recul est une chose merveilleuse, mais la façon dont un incident impliquant l’ancien président Clemens Tönnies a été géré aurait dû être considérée comme un signe des jours désastreux à venir. Tönnies a été largement condamné pour les commentaires racistes faits sur l’Afrique en août 2019, mais il n’a reçu qu’une suspension de six semaines – ce qu’il a approuvé personnellement. Il n’a quitté le club pour de bon qu’en juin 2020.

Leurs problèmes financiers paralysants doivent également être mentionnés. Ils étaient censés être 200 millions d’euros dans le rouge AVANT la pandémie COVID.

Devine souligne comment ces problèmes financiers auraient fait que le club était mal géré ces dernières années. Schalke a perdu Leon Goretzka, Joel Matip et Kolasinac lors de transferts gratuits tandis qu’Ivan Rakitic a quitté le club pour rejoindre Séville pour la somme dérisoire de 2,25 millions de livres sterling.

«La désorganisation à tous les niveaux est si intense», ajoute Brassell. «Lorsque Mustafi a signé (d’Arsenal) le jour de la date limite de transfert, c’était un lundi. Il a survolé, a dû faire la quarantaine jusqu’au vendredi et ne s’est donc pas entraîné du tout.

Getty Images – Getty Mustafi a fait des débuts oubliables à Schalke mais Brassell suggère qu’il aurait pu être mieux géré

«Il était tout droit sorti de la quarantaine et directement dans l’équipe et était responsable de l’un des buts où ils ont perdu 3-0 contre le RB Leipzig. C’est à quel point ils sont désespérés.

Des erreurs ont clairement été autorisées depuis de nombreuses années, mais en ce qui concerne cette crise actuelle, la responsabilité doit s’arrêter à la «fraude» Schneider, selon Devine.

«Il a été impliqué dans une très mauvaise planification d’équipe…» dit Devine. «Il semblait ne compter que sur des joueurs d’entraîneurs qui ont déjà joué pour Stuttgart, ce qui est bizarre.

«Schneider a eu une décision facile à la fin de la saison dernière avec notre ancien entraîneur David Wagner. C’était le moment de le renvoyer et de faire venir quelqu’un de frais. Nous ne nous donnons pas la possibilité de réussir et nous prenons ensuite des décisions instinctives.

Getty Images – Getty Schneider a perdu son emploi en même temps que Gross lorsque toute l’équipe de direction de Schalke a été licenciée

«La responsabilité s’arrête avec Schneider et je pense que s’il avait fait la bonne chose en limogeant Wagner, ouais d’accord, nous aurions probablement été plus bas au milieu de la table ou juste au-dessus de la relégation mais nous ne serions pas bloqués en bas de la Bundesliga . »

Quel avenir pour Schalke? Brassell et Devine conviennent tous deux que la relégation est inévitable et qu’il y a probablement d’autres jours sombres à venir avant que la reprise puisse vraiment commencer.

« Schalke sera utilisé comme un exemple de la façon de NE PAS diriger un club de football », ironise Devine.

Malheureusement pour les fans de Schalke, c’est peut-être la meilleure chose qu’ils puissent offrir au football allemand dans un avenir prévisible.