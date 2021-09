Les fans de Bravo n’ont pas reçu une bonne dose du gang Vanderpump Rules et de leur drame, depuis la fin de la saison 8 en juin 2020. Mais l’alun Scheana Shay l’a néanmoins vécu entre-temps. Elle et son petit ami, Brock Davies, ont accueilli leur premier bébé, Summer Moon, en avril de cette année, juste à temps pour que la neuvième saison de la série commence enfin à tourner. Plus récemment, ils se sont également fiancés et Shay se demande si le grand mariage sera filmé pour le spectacle.