Scheffler prend le commandement à Houston

Scottie Scheffler a signé une carte de 69 coups ce samedi pour mener, avec 7 sous la normale, du Hewlett Packard Enterprise Houston Open à la fin du troisième jour.

Scheffler a suivi vendredi 62e avec un score plus modeste alors que le parcours faisait face à des conditions de score plus difficiles au Memorial Park Golf Club.

Mais cela a suffi à mettre Scheffler, le 21e joueur mondial qui a concouru pour l’équipe américaine à la Ryder Cup en septembre, en bonne place pour sa première victoire sur le PGA Tour.

« Je pense que je préfère toujours les parcours les plus difficiles parce que je sens que je peux continuer avec eux et retourner au tournoi, ce que j’ai fait cette semaine« Scheffler a dit. » Ce terrain de golf est assez difficile, mais ce n’est pas un terrain de golf où si vous jouez au grand golf, vous ne pouvez pas en profiter. Il y a quelques trous à marquer et je ferai de mon mieux demain. pour se mettre en position et, espérons-le, faire quelques birdies. »

Scheffler a réussi trois birdies et deux bogeys ce jour-là. Il a raté le green sur la normale 4 du 13e trou, mais a réussi un birdie depuis le fairway à environ 55 pieds de distance. Il a construit sur cela sur le trou suivant, un par 3, atterrissant son coup de départ à moins de 10 pieds du drapeau pour faire le birdie.

Martin Trainer, le leader après la deuxième journée, est à -6 après avoir signé une carte de 74 coups.

Il est deuxième à égalité avec Jhonattan Vegas du Venezuela (68), Matthew Wolff (69), Kramer Hickok (70) et Kevin Tway (73).

Wolff a fait un mouvement dans les neuf derniers. Les birdies aux numéros 13, 14 et 16 l’ont conduit à une avance en solo à 8 sous la normale. Mais son deuxième coup sur le 17e trou par 4 a trouvé l’eau sous le green et s’est terminé par un double bogey.

Jason Kokrak (66), Russell Henley (68) et Luke List (69) sont à égalité au septième rang avec 5 sous.