Schéma de monétisation : des normes plus faciles bientôt pour séduire les déposants d’or

Le gouvernement étudie la possibilité d’exempter les dépôts effectués dans le cadre du programme de monétisation de l’or (GMS) de la taxe sur les produits et services pour le rendre plus attrayant, ont indiqué des sources à FE. De même, les personnes souhaitant déposer de l’or dans des banques jusqu’à 50-100 grammes chacune ne peuvent se voir poser aucune question par le fisc.

Celles-ci font partie des propositions examinées par le ministère des Finances avant qu’il ne finalise la prochaine série de changements au programme de monétisation pour inciter davantage de personnes à garer leur stock d’or inactif auprès des banques et décourager les importations de métal précieux, a déclaré l’une des sources.

La nouvelle poussée pour la monétisation intervient à un moment où les importations d’or, restées faibles ces dernières années, ont bondi de 254% sur un an au premier semestre de cet exercice pour atteindre 24 milliards de dollars. Bien entendu, toute décision concernant l’allégement de la TPS sera finalement prise par le Conseil de la TPS où le Centre pourra défendre sa cause.

«Certaines de ces propositions ont été discutées avant que le gouvernement ne notifie la dernière série de modifications du système de monétisation en avril. Mais ils n’ont pas été intégrés aux changements à l’époque. Cependant, ceux-ci sont toujours en discussion et pourraient figurer dans les futurs amendements », a-t-il ajouté.

Actuellement, les intérêts perçus sur les dépôts d’or sont exonérés de l’impôt sur les plus-values, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur le revenu. L’intérêt annuel sur l’or déposé auprès des banques dans le cadre du GMS existant est de 2,5%, en fonction de la durée des dépôts.

Pourtant, le gouvernement n’avait collecté que 21 tonnes d’or grâce au GMS en plus de quatre ans après son lancement avant que le Covid-19 ne frappe début 2020.

Le système d’obligations s’est toutefois avéré plus populaire, car le gouvernement avait vendu de tels papiers l’équivalent d’environ 30 tonnes de métal précieux jusque-là.

Pendant la pandémie, les obligations en or sont devenues plus attrayantes que certaines autres classes d’actifs. En août de cette année, le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a déclaré au Parlement que le gouvernement avait collecté 31 290 crores de roupies (l’équivalent d’environ 65 tonnes d’or au prix de mardi) du programme obligataire depuis son lancement. Pourtant, les collectes combinées des programmes d’or ne représentent qu’une infime fraction de la consommation du pays au cours de cette période. La demande d’or de l’Inde en année normale se situe entre 700 et 800 tonnes.

Cela a incité les autorités à essayer de modifier régulièrement le système de monétisation, en phase avec l’évolution des réalités et de la demande, pour le rendre plus populaire.

Les programmes de l’or (monétisation, obligations et pièces souveraines) ont été dévoilés en novembre 2015 par le Premier ministre Narendra Modi pour réduire la dépendance du pays à l’importation du métal précieux et limiter son impact débilitant sur le déficit du compte courant. Alors que le programme de monétisation de l’or vise à exploiter les actions des ménages, par le biais d’obligations en or, le gouvernement veut détourner les investisseurs des achats de métal physique au profit de « l’or papier ».

Cependant, un nombre limité de centres de collecte et de test de pureté (et leur manque d’efficacité souhaitée), plus encore dans les zones rurales, et la réticence des femmes au foyer à faire fondre des bijoux ayant un attrait émotionnel afin qu’ils puissent être déposés ont ébranlé l’attrait du système de monétisation de l’or. Avec une poussée renouvelée, cependant, le rattrapage dans le cadre du programme de monétisation peut augmenter, ont déclaré des analystes.

Cependant, même si la collecte dans le cadre du GMS n’a pas suivi le rythme des attentes, le programme de monétisation actuel a connu une nette amélioration par rapport à un précédent en vertu duquel le gouvernement n’avait collecté que deux tonnes d’or entre 1999 et 2015.

On estime que les ménages indiens, qui regroupent les plus grands collectionneurs d’or au monde, ont accumulé un record de 24 000 à 25 000 tonnes de métal précieux, d’une valeur de plus de 1 300 milliards de dollars.