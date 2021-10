Schéma directeur national pour la connectivité multimodale ! Lancement du Premier ministre Gati Shakti pour stimuler le développement des infrastructures en Inde

Le Premier ministre Narendra Modi a récemment inauguré le PM GatiShakti – Plan directeur national pour la connectivité multimodale.

Donnant un coup de pouce au secteur indien des infrastructures, le Premier ministre Narendra Modi a récemment inauguré le PM GatiShakti – Plan directeur national pour la connectivité multimodale. Selon Modi, ce Masterplan donnera une impulsion (Gati Shakti) à l’Inde du 21ème siècle. Il a également déclaré que le peuple indien, les entreprises indiennes, l’industrie indienne, les fabricants indiens, les agriculteurs indiens sont au centre de cette grande campagne. Le plan directeur Gati Shakti donnera une nouvelle énergie aux générations présentes et futures de la nation pour construire l’Inde du 21e siècle, a déclaré le Premier ministre. Modi a également expliqué les mesures prises par le gouvernement pour accélérer le développement des infrastructures en Inde.

Selon le Premier ministre, le premier gazoduc inter-États du pays a été mis en service en 1987. Après cela, jusqu’en 2014, un gazoduc de 15 000 kilomètres de long a été développé. À l’heure actuelle, des travaux sont en cours pour un gazoduc de plus de 16 000 kilomètres de long à travers l’Inde. Ces travaux devraient être achevés dans les cinq à six prochaines années, a-t-il ajouté.

Au cours des cinq années précédant 2014, les lignes ferroviaires d’une longueur de 1900 km ont été doublées. Plus de 9 000 kilomètres de voies ferrées ont été doublés au cours des sept dernières années. Au cours des cinq années précédant l’année 2014, seuls 3000 kilomètres de lignes d’Indian Railways ont été électrifiés. Cependant, au cours des sept dernières années, plus de 24 000 kilomètres de voies ont été électrifiés, a informé le Premier ministre.

Avant 2014, le métro ne circulait que sur environ 250 kilomètres de voies. Aujourd’hui, le métro a été agrandi jusqu’à 700 kilomètres et des travaux d’aménagement sont en cours sur le nouveau tracé du métro de 1 000 kilomètres. Seuls 60 panchayats pouvaient être connectés à la fibre optique au cours des cinq années précédant 2014. Cependant, au cours des sept dernières années, le gouvernement avait connecté plus de 1,5 lakh gramme de panchayats à la fibre optique, a-t-il déclaré.

Dans le but d’augmenter les revenus des agriculteurs et des pêcheurs indiens, les infrastructures liées à la transformation sont également développées rapidement. En 2014, l’Inde ne comptait que deux méga-parcs alimentaires. Actuellement, pas moins de 19 méga-parcs alimentaires fonctionnent dans le pays. Aujourd’hui, l’objectif du gouvernement est de porter ce nombre à plus de 40. En 2014, il n’y avait que cinq voies navigables et maintenant l’Inde compte 13 voies navigables fonctionnelles. Le temps de rotation des navires dans les ports est passé de 41 heures à 27 heures en 2014. L’Inde a réalisé l’engagement de One Nation One Grid, a déclaré Modi. Par rapport aux 3 lakh-kilomètres du circuit en 2014, à l’heure actuelle, le pays dispose de 4,25 lakh de lignes de transport d’électricité, a ajouté le Premier ministre.

