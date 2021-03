Schéma PLI pour le matériel informatique: délai de dépôt de la demande prolongé jusqu’au 30 avril

«Le PLI de téléphonie mobile est venu avec des vents favorables importants de 4 à 5 ans de croissance solide. Les sociétés de matériel informatique ne sont pas aussi préparées et ont besoin d’un peu plus de temps. L’extension est bien envisagée », a déclaré Pankaj Mohindroo, président de l’ICEA.

Le gouvernement a reporté au 30 avril la date limite de dépôt des demandes de recours au programme d’incitation liée à la production (PLI) pour le matériel informatique, car les lignes directrices pour la mise en œuvre du programme n’ont pas encore été publiées. La date limite antérieure pour soumettre les candidatures était le 31 mars.

Des sources ont déclaré que le programme avait été bien accueilli par l’industrie et jusqu’à présent, environ 15 entreprises nationales ainsi que 4 à 5 entreprises mondiales ont exprimé leur désir de déposer des demandes. Mais en raison du manque de clarté concernant la mise en œuvre et l’opérationnalisation du programme, l’industrie a demandé plus de temps au gouvernement pour présenter sa candidature.

Bien que l’industrie n’ait initialement pas été très satisfaite de la dépense du programme, qui s’élève à Rs 7350 crore sur une période de quatre ans, mais sentant une grande opportunité sur le marché intérieur, la plupart des acteurs ont répondu positivement au programme. Conformément à l’ordre de passation des marchés publics (Make in India) émis par le gouvernement, la préférence est donnée aux produits fabriqués localement.

Selon les estimations, sur le marché global du matériel informatique dans le pays, 40% sont basés sur les marchés publics du gouvernement et de ses départements connexes, y compris le secteur de l’éducation, la santé, entre autres. En ce qui concerne le segment des entreprises, la part des marchés publics atteint 60%.

L’Association des fabricants de technologies de l’information (MAIT), dont les membres comprennent Dell, HP, Acer et Lenovo, a salué la décision d’accorder une prolongation.

«Nous comprenons que le PLI pour le matériel informatique a reçu une bonne réponse de l’industrie. L’industrie avait demandé au gouvernement une prolongation en raison de la très brève fenêtre initialement prévue pour la demande. Avec une prolongation accordée par le gouvernement pour le dépôt des demandes, l’industrie aura suffisamment de temps pour appliquer une fois que les lignes directrices seront également publiées par le gouvernement », a déclaré MAIT.

Le mois dernier, le gouvernement a approuvé le programme PLI pour la fabrication de matériel informatique, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des ordinateurs tout-en-un et des serveurs. Au cours de la période de quatre ans du programme, le gouvernement a estimé une production allant jusqu’à Rs 3,26 lakh crore, dont plus de 75% devraient être des exportations de l’ordre de Rs 2,45 lakh crore. On s’attend à ce que le programme apporte un investissement supplémentaire dans la fabrication électronique à hauteur de Rs 2700 crore.

Le programme vise à fournir une incitation de 4% à 1% sur les ventes supplémentaires nettes par rapport à l’année de référence (2019-20) aux entreprises sélectionnées. Dans ce cadre, 5 acteurs mondiaux et 10 entreprises nationales seraient sélectionnés. Le gouvernement a déclaré que le programme a le potentiel de générer plus de 1 80 000 emplois directs et indirects sur une période de quatre ans.

Le gouvernement a approuvé deux programmes PLI sur des lignes similaires, l’un pour les téléphones mobiles et l’autre pour les équipements de télécommunications. Alors que la dépense pour les téléphones mobiles a été maintenue à Rs 41000 crore pendant une période de cinq ans, offrant des incitations allant de 4 à 6%, celle pour l’équipement de télécommunications a une dépense de Rs 12,195 crore pour une période de cinq ans offrant des incitations dans le gamme de 4-7%.

«Le PLI de téléphonie mobile est venu avec des vents favorables importants de 4 à 5 ans de croissance solide. Les sociétés de matériel informatique ne sont pas aussi préparées et ont besoin d’un peu plus de temps. L’extension est bien envisagée », a déclaré Pankaj Mohindroo, président de l’ICEA.

Actuellement, 80% de la demande d’ordinateurs portables et de tablettes dans le pays est satisfaite grâce à des importations évaluées respectivement à Rs 29470 crore (4,21 milliards de dollars) et à Rs 2,870 crore (0,41 milliard de dollars).

Le marché du matériel informatique est dominé par 6 à 7 entreprises dans le monde, qui représentent environ 70% de la part de marché mondiale.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.