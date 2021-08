Schéma SFURTI : 433 clusters agréés à ce jour ; les grappes annuelles commandées augmentent de 5,5 fois au cours de l’exercice 21

Le nombre d’artisans bénéficiaires sur une base annuelle est également passé de 28 270 en FY16 à 84 171 en FY20 avant de chuter à 62 408 en FY21. (Image représentative)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le programme gouvernemental de fonds pour la régénération des industries traditionnelles (SFURTI) visant à organiser les industries et artisans traditionnels en clusters pour les rendre compétitifs et augmenter leurs revenus a approuvé 433 clusters depuis 2014. Selon les données fournies par le ministre des MPME Narayan Rane dans le Rajya Sabha lundi, environ 2,5 lakh d’artisans ont bénéficié de ces clusters approuvés. Cependant, selon les données en ligne disponibles par le ministère des MPME, alors que le nombre de clusters approuvés est passé de 157 en FY20 à 107 en FY21, le nombre de clusters inaugurés ou mis en service a augmenté de 5,5 fois, passant de 17 en FY20 à 94 en FY21. Dans l’ensemble, le nombre de clusters approuvés est passé de 30 en FY16 à 68 en FY19 et les clusters inaugurés ou mis en service sont passés d’un en FY16 à 14 en FY19.

« Une grande partie de l’activité dans le cadre du programme consiste en la construction de centres d’installations communes (CFC). Ainsi, alors que Covid a fait de son mieux pour réduire la vitesse, l’enthousiasme de toute l’équipe l’a surmonté avec succès et a en fait réduit la période de création de CFC de plus d’un an à six-neuf mois. Un bon indicateur de succès est le nombre de CFC mis en service. Cela a considérablement augmenté », a déclaré à Financial Express Online Tamal Sarkar, directeur exécutif de l’organisme de développement des clusters MPME Foundation for MPME Clusters.

Rane a informé le Parlement que le montant dépensé au cours des trois dernières années est passé de Rs 86,03 crore en FY19 à Rs 181,82 crore en FY20, et Rs 349,11 crore en FY21. Au 31 juillet 2021, Rs 82,02 crore avaient été dépensés. De plus, le nombre d’artisans bénéficiaires sur une base annuelle est également passé de 28 270 en FY16 à 84 171 en FY20 avant de chuter à 62 408 en FY21. Les grappes comprenaient la fibre de coco, l’artisanat du bambou, la couture et la broderie, le métier à main, les vêtements, le khadi, la poterie, les meubles, etc.

Il est important de noter que le programme de développement des clusters (CDP) du gouvernement, qui met l’accent sur le renforcement des capacités des MPE par la mise en place de projets, notamment des CFC et des centres de développement des infrastructures (ID), a enregistré le plus faible nombre de projets annuels achevés au cours de l’exercice 21 depuis l’exercice 18. Les données partagées précédemment par Rane dans le Lok Sabha ont montré que le nombre total de projets achevés au cours de l’exercice 21 était passé de 22 à l’exercice 20, à 28 à l’exercice 19 et à 24 à l’exercice 18.

Selon Rane, une étude a été menée par IIM Lucknow au cours de l’exercice 21 pour évaluer le programme jusqu’à présent. Les principales conclusions du programme, y compris l’actionnariat des artisans dans le véhicule à usage spécial (SPV) constitué dans le cluster, devaient être renforcées et des mesures appropriées devaient être initiées pour garantir que les fonds sont versés aux clusters en temps opportun et qu’ils sont rendu fonctionnel dans les délais stipulés en évitant les retards. En outre, il a noté que le chiffre d’affaires et la rentabilité des entreprises n’avaient pas augmenté de manière significative par rapport aux investissements réalisés. Par conséquent, les liens nécessaires en amont et en aval et la connexion marketing sont nécessaires pour assurer des revenus plus élevés au cluster et aux artisans. L’étude a également suggéré une convergence du régime avec d’autres régimes gouvernementaux similaires.

