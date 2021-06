Scheming Meena tue Diane dans des scènes effrayantes? 10z viral

Meena n’apprécie pas trop l’interférence de Diane et elle jure de régler le problème (Photo: ITV)

Meena Jutla (Paige Sandhu) d’Emmerdale a prouvé qu’il ne fallait pas la déranger, et c’est quelque chose que Diane Sugden (Elisabeth Estensen) pourrait être sur le point de découvrir à la dure.

Meena est allée très loin dans sa mission de séparer Andrea Tate (Anna Nightingale) et Charles Anderson (Kevin Mathurin).

Le maître manipulateur a attiré la princesse bien-aimée de Millie à l’arrière d’une voiture par une chaude journée et a enfermé le chien à l’intérieur du véhicule.

La princesse serait morte à la suite des actions de Meena, sans le héros David Metcalfe (Matthew Wolfenden), qui l’a trouvée à temps.

Meena a été ravie de découvrir que l’état de la princesse avait conduit Charles à annuler son voyage avec Andrea, et elle n’a pas perdu de temps pour informer le vicaire d’un incident précédent impliquant sa petite amie et de la mort d’un chien.

Les téléspectateurs sauront qu’Andrea, la nuit du meurtre de Graham Foster (Andrew Scarborough), a renversé le chien de compagnie de Jai Sharma (Chris Bisson), Tip, et l’a enterré dans les bois.

Dans un clip de l’édition de ce soir du feuilleton ITV, Andrea et Charles se disputent l’incident susmentionné, à la grande joie de Meena.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Diane, cependant, met en garde Meena contre le fait de se réjouir de la misère des autres.

« Vous savez ce qui est pire qu’une fausse nouvelle ? » lance l’ancienne logeuse de Woolpack, « fausse sympathie ! »

David intervient, affirmant que Meena cherche simplement son amie, mais Diane peut voir à travers elle.

Meena, cependant, dit à David de ne pas s’inquiéter de la situation de Diane, lui disant qu’elle « lui parlera ».

Plus : ITV



La question est : que veut dire Meena quand elle dit « parler » ?

L’intrigante a prouvé qu’elle est à peu près capable de tout, il y a donc fort à parier que Diane pourrait se retrouver en danger.

Emmerdale diffuse ces scènes le vendredi 11 juin à 19h sur ITV.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();